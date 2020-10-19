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В Новосибирске четвероклассник повис на карнизе школы

Его пришлось снимать спасателям

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Мальчика на карнизе заметили взрослые, которые пришли забирать детей из школы

Мальчика на карнизе заметили взрослые, которые пришли забирать детей из школы

В Новосибирске с карниза школы сняли 10-летнего ученика — он чуть не упал, когда баловался с друзьями.

— В 14:02 в школе № 119 по улице Тружеников, 16а ученик четвертого класса стоял на карнизе, потом висел на руках, мог упасть. Но его спасатели вытащили. Не пострадал, — такая информация поступила в службу 112.

По словам очевидцев, мальчик играл с друзьями.

— У детей уже закончились уроки, они пошли домой и разбаловались. Вдоль всего здания есть небольшой карниз. Мальчик не держался на руках. Он стоял. Боялся спрыгнуть. Все остальные спрыгнули, а он побоялся. Родители, встречающие детей, вызвали спасателей, — рассказали в школе № 119.

В учреждении добавили, что на место приезжали и полицейские, и родители ребёнка — сейчас проводится разбор этого инцидента.

Вы стали свидетелем этого инцидента? Знаете мальчика или его семью? Свяжитесь с дежурным корреспондентом.

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В середине марта в Новосибирске спасатели МАСС сняли с крыши заброшенного здания 11-летнего мальчика — для этого им пришлось спилить часть железной решётки на окне.

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