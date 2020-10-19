В Новосибирске четвероклассник повис на карнизе школы

В Новосибирске с карниза школы сняли 10-летнего ученика — он чуть не упал, когда баловался с друзьями.
— В 14:02 в школе № 119 по улице Тружеников, 16а ученик четвертого класса стоял на карнизе, потом висел на руках, мог упасть. Но его спасатели вытащили. Не пострадал, — такая информация поступила в службу 112.
По словам очевидцев, мальчик играл с друзьями.
— У детей уже закончились уроки, они пошли домой и разбаловались. Вдоль всего здания есть небольшой карниз. Мальчик не держался на руках. Он стоял. Боялся спрыгнуть. Все остальные спрыгнули, а он побоялся. Родители, встречающие детей, вызвали спасателей, — рассказали в школе № 119.
В учреждении добавили, что на место приезжали и полицейские, и родители ребёнка — сейчас проводится разбор этого инцидента.
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