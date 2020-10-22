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На парковке «Леруа Мерлен» вспыхнул автомобиль — очевидцы сняли видео

Машину пытались тушить водители других автомобилей

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Тушить машину пытались и другие водители

Тушить машину пытались и другие водители

Автомобиль сгорел на парковке «Леруа Мерлен»

В Новосибирске на Родниках сегодня утром, 22 октября, на парковке «Леруа Мерлен» загорелась машина. Инцидент произошёл на улице Мясниковой около 09:30 и попал на видео.

— В 09:37 пожарно-спасательные подразделения выехали на сообщение о возгорании автомобиля на улице Мясниковой. Прибыли на место в 09:42, ликвидировали открытое горение в 09:44. Горел автомобиль Mitsubishi. Хозяина на месте не было. Площадь горения составила 3 квадратных метра, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Также тушить машину пытались другие водители. У автомобиля выгорела вся передняя часть.

Автор: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

На прошлой неделе ночью на Виктора Уса сгорела «Тойота-Королла». В Заельцовском районе Новосибирска в начале июля на улице Дмитрия Донского рано утром загорелся кроссовер — он был припаркован на детской площадке.

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сгорела машина
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