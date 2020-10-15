«Тойота-Королла» сгорела ночью во дворе на улице Виктора Уса

В Новосибирске на Виктора Уса сгорела «Тойота-Королла». Пожар произошёл 15 октября около 02:00 в Кировской районе.



— По улице Виктора Уса ликвидировано возгорание автомобиля. В результате пожара огнем поврежден салон автомобиля марки «Тойота-Королла». Ликвидация — в 02:16. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Никто из людей в пожаре не пострадал.