«Тойота-Королла» сгорела ночью во дворе на улице Виктора Уса

В Новосибирске «Тойота-Королла» сгорела ночью на улице Виктора Уса
В Новосибирске на Виктора Уса сгорела «Тойота-Королла». Пожар произошёл
— По улице Виктора Уса ликвидировано возгорание автомобиля. В результате пожара огнем поврежден салон автомобиля марки «Тойота-Королла». Ликвидация — в 02:16. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Никто из людей в пожаре не пострадал.
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В Заельцовском районе Новосибирска в начале июля на улице Дмитрия Донского рано утром загорелся кроссовер — он был припаркован на детской площадке.