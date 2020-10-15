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«Тойота-Королла» сгорела ночью во дворе на улице Виктора Уса

У седана полностью выгорел салон

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С огнём боролись 8 пожарных

С огнём боролись 8 пожарных

В Новосибирске «Тойота-Королла» сгорела ночью на улице Виктора Уса

В Новосибирске на Виктора Уса сгорела «Тойота-Королла». Пожар произошёл 15 октября около 02:00 в Кировской районе.

— По улице Виктора Уса ликвидировано возгорание автомобиля. В результате пожара огнем поврежден салон автомобиля марки «Тойота-Королла». Ликвидация — в 02:16. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Никто из людей в пожаре не пострадал.

Вы владелец сгоревшего автомобиля? У вас есть фото или видео этого инцидента? Свяжитесь с дежурным журналистом.

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В Заельцовском районе Новосибирска в начале июля на улице Дмитрия Донского рано утром загорелся кроссовер — он был припаркован на детской площадке.

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пожарсгорела машина
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