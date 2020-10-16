Нашли на пустыре: подростка из Новосибирска обнаружили мертвым в Омской области

Тело новосибирского подростка обнаружили в Омской области
Сегодня днём, 16 октября, в Омской области обнаружили тело 17-летнего новосибирца — Виталия искали больше двух месяцев.
— На пустынной окраине одного их населенных пунктов Калачинского района Омской области обнаружено тело подростка. Для установления его личности назначена молекулярно-генетическая экспертиза. В настоящее время следственная группа работает на месте происшествия, — сообщает пресс-служба СК по Омской области.
Нашим коллегам из NGS55.RU в ведомстве пояснили, что найденный человек, предположительно, является пропавшим подростком. О том, что Виталий найден мёртвым, сообщается также в группе ПСО «ДОБРОСПАС-ОМСК» в соцсети «ВКонтакте».
Подросток пропал ещё в начале августа. Известно, что мальчик приехал в гости к бабушке из Новосибирской области. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Другая трагедия произошла в Новосибирске в конце августа. Тогда в Новосибирске обнаружили тело подростка, которого искали почти два месяца.