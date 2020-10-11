В Горском микрорайоне загорелась квартира — в пожаре пострадал её хозяин

В Новосибирске сегодня, 11 октября, около 8 утра в Горском микрорайоне произошёл пожар. Сгорела квартира в доме №47 на 4 этаже.



— Горела квартира на Горской 47 дом. Но уже потушили примерно в 9 утра, — рассказал читатель НГС и прислал фотографии с места пожара. — Окна чёрные оба. Стёкла разбиты. Всё задымлено было в квартире.

На месте работало не менее трёх пожарных машин.

— Действительно был пожар. Пострадал один человек, мужчина, — такая информация поступила в службу 112.



По словам очевидцев, в огне пострадал хозяин квартиры. Его без сознания увезли на машине скорой.