Новосибирец не смог прикрутить дрелью рекламу ремонта в лифте и психанул: видео

Мужчина продвигал услуги компании по ремонту и отделке квартир в новостройках Источник: АСТ-54 Black / Telegram











В минувшую субботу 20 апреля неизвестный рекламщик разбил сенсорную панель в лифте многоэтажки ЖК «Ломоносов» в Новосибирске. Судя по видео, опубликованном в телеграм-канале «АСТ-54 Black», сначала мужчина пытался прикрутить объявление на стену лифта, но ему помешало антивандальное покрытие. В сердцах неизвестный ударил по сенсору, повредив его. Теперь его ищет полиция.



— Просверлить стены нашего лифта достаточно проблематично. Не справившись, он ударил по сенсору. Мы обратились с заявлением в полицию. Насколько мне известно, уже возбуждено уголовное дело о порче имущества, ущерб превышает 100 000 рублей, — рассказали НГС в УК «Аркада», обслуживающей ЖК «Ломоносов».

Видео и фото с парнем уже появилось в соцсетях с подачи местных жителей.

В УК уточнили, что объявления «Новой эры» появились в домах по соседству 20 апреля Источник: АСТ-54 Black / Telegram

В УК уточнили, что реклама продвигала строительную компанию «Новая эра».



— Написано: «Строительная компания «Новая Эра» выполнит ремонт в вашей квартире, ремонт балкона и лоджии в подарок. Скидка по промокоду». Указан адрес организации: Максима Горького, 54 и телефон, — добавили в УК «Аркада». — Мы планируем выдвигать требования к погашению ущерба именно к «Новой эре», а они уже пусть со своими партнёрами разбираются, кто будет платить.

По данным жителей, именно этот мужчина попытался прикрепить рекламу в лифт











В «Новой эре» сообщили, что в ситуации разберутся и перезвонят журналисту. На момент публикации этого не произошло.



В главке новосибирской полиции подтвердили, что УК обратилась с заявлением о порче имущества.

— Сейчас заявитель собирает документы, чтобы подтвердить сумму ущерба, после чего будет принято процессуальное решение. На данный момент все материалы находятся у участкового, — сообщили НГС в ГУ МВД НСО.

