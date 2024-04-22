НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +3

7 м/c,

с-з.

 751мм 56%
Подробнее
5 Пробки
USD 93,44
EUR 99,58
Реклама

СРОЧНО

Сибиряк задержан за похищение 13-летней давности

Голосуем на Народной премии
Кандидаты в шорт-лист премии
Орда наступает
Идет жара — куда бежать
Тусовка под хиты 90-х
Антисанитария в больнице
Чему учит Марк Бартон
Всё об империи NL
Когда откроют «Спортивную»
НГС в Telegram
Мой дом Новосибирец не смог прикрутить дрелью рекламу ремонта в лифте и психанул: видео

Новосибирец не смог прикрутить дрелью рекламу ремонта в лифте и психанул: видео

Ущерб от действий парня превысил 100 тысяч рублей.

4 152
38 комментариев
Мужчина продвигал услуги компании по ремонту и отделке квартир в новостройках

В минувшую субботу 20 апреля неизвестный рекламщик разбил сенсорную панель в лифте многоэтажки ЖК «Ломоносов» в Новосибирске. Судя по видео, опубликованном в телеграм-канале «АСТ-54 Black», сначала мужчина пытался прикрутить объявление на стену лифта, но ему помешало антивандальное покрытие. В сердцах неизвестный ударил по сенсору, повредив его. Теперь его ищет полиция.

— Просверлить стены нашего лифта достаточно проблематично. Не справившись, он ударил по сенсору. Мы обратились с заявлением в полицию. Насколько мне известно, уже возбуждено уголовное дело о порче имущества, ущерб превышает 100 000 рублей, — рассказали НГС в УК «Аркада», обслуживающей ЖК «Ломоносов».

Видео и фото с парнем уже появилось в соцсетях с подачи местных жителей.

В УК уточнили, что объявления «Новой эры» появились в домах по соседству 20 апреля

В УК уточнили, что реклама продвигала строительную компанию «Новая эра».

— Написано: «Строительная компания «Новая Эра» выполнит ремонт в вашей квартире, ремонт балкона и лоджии в подарок. Скидка по промокоду». Указан адрес организации: Максима Горького, 54 и телефон, — добавили в УК «Аркада». — Мы планируем выдвигать требования к погашению ущерба именно к «Новой эре», а они уже пусть со своими партнёрами разбираются, кто будет платить.

По данным жителей, именно этот мужчина попытался прикрепить рекламу в лифт

В «Новой эре» сообщили, что в ситуации разберутся и перезвонят журналисту. На момент публикации этого не произошло.

В главке новосибирской полиции подтвердили, что УК обратилась с заявлением о порче имущества.

— Сейчас заявитель собирает документы, чтобы подтвердить сумму ущерба, после чего будет принято процессуальное решение. На данный момент все материалы находятся у участкового, — сообщили НГС в ГУ МВД НСО.

Ранее в другом жилом доме курьер оторвал в лифте табличку с номерами квартир.

ПО ТЕМЕ
Вандал Хулиган Разбил стекло Вандализм
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Гастрономический хвост: как Новосибирск исчез с ресторанной карты России — грустная колонка
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Главное — не вырывать страницы»: как журналист НГС писала «Тотальный диктант» под диктовку жены священника — ищем ошибки
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
«Никто не умер без покупок». Многодетная семья за год необычного эксперимента накопила 250 тысяч рублей — как они это сделали
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Jhon,  31

Владимир,  34

Толстый,  34

Ирина,  38

Владислава,  34

Olga,  52

Начать знакомиться
Объявления

Окна для дачи

2 500 ₽

Адвокат по уголовным делам

3 000 ₽

Качественные москитные сетки на окна за 1 день!

400 ₽

Добавить объявление