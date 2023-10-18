Курьер оторвал табличку с номерами квартир в лифте — видео из новосибирской многоэтажки

15 октября в Новосибирске неизвестный оторвал табличку с номерами квартир, пока ехал в лифте в доме на улице Кирова, 225. Об этом НГС рассказала одна из жительниц новостройки.
Вандала запечатлели камеры видеонаблюдения. На записи, которую предоставила нам жительница, видно, что у него розовая куртка и рюкзак службы доставки «Самокат». Мужчина пытался оторвать табличку, и ему не сразу удалось это сделать.
— Сначала у него не получилось оторвать табличку с номерами квартир. Но он не унялся, взялся за нее с другой стороны и всё-таки испортил, — отметила жительница Кирова, 225.
По словам женщины, во вторник 17 октября с ней связался представитель «Самоката». Он заверил ее, что с курьером провели беседу, а табличка будет восстановлена.
НГС обратился за комментарием в службу поддержки «Самоката». Сотрудники службы заявили нам, что обеспокоены произошедшим. Они ни попросили подробнее описать внешность мужчины и уточнить номер его сумки.
— Мы сообщим о результатах проверки и о принятых мерах. Вернемся с информацией в течение 3 рабочих дней, — подытожили в «Самокате».
Для уточнения ситуации НГС также направил запись с камер видеонаблюдения в пресс-службу МВД региона. Там рассказали, что в отдел полиции № 6 «Октябрьский» не поступало заявлений на вандала.
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