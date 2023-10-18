freedom
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 5/10
usd 97.35
eur 102.75
Срочно10-летняя девочка выпала из окна в Краснообске
Все новости
Все новости

Курьер оторвал табличку с номерами квартир в лифте — видео из новосибирской многоэтажки

На плечах у мужчины была сумка курьерской службы «Самокат»

263

В новосибирском доме мужчина с рюкзаком курьера испортил табличку с номерами квартир, которая висела в лифте

Поделиться

15 октября в Новосибирске неизвестный оторвал табличку с номерами квартир, пока ехал в лифте в доме на улице Кирова, 225. Об этом НГС рассказала одна из жительниц новостройки.

Вандала запечатлели камеры видеонаблюдения. На записи, которую предоставила нам жительница, видно, что у него розовая куртка и рюкзак службы доставки «Самокат». Мужчина пытался оторвать табличку, и ему не сразу удалось это сделать.

— Сначала у него не получилось оторвать табличку с номерами квартир. Но он не унялся, взялся за нее с другой стороны и всё-таки испортил, — отметила жительница Кирова, 225.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Мужчина пытался оторвать табличку с разных сторон

Видео: Жительница дома на Кирова, 225

По словам женщины, во вторник 17 октября с ней связался представитель «Самоката». Он заверил ее, что с курьером провели беседу, а табличка будет восстановлена.

НГС обратился за комментарием в службу поддержки «Самоката». Сотрудники службы заявили нам, что обеспокоены произошедшим. Они ни попросили подробнее описать внешность мужчины и уточнить номер его сумки.

— Мы сообщим о результатах проверки и о принятых мерах. Вернемся с информацией в течение 3 рабочих дней, — подытожили в «Самокате».

Для уточнения ситуации НГС также направил запись с камер видеонаблюдения в пресс-службу МВД региона. Там рассказали, что в отдел полиции № 6 «Октябрьский» не поступало заявлений на вандала.

Недавно мы писали о том, как сибирячка заказала через «Яндекс» доставку одежды на 20 тысяч рублей — курьер привез корм для кошек и молоко. После нашей публикации компания пообещала вернуть вещи женщине.

По теме

НовосибирскНовостиКурьерСлужба доставкиВандализм
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter