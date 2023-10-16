После публикации НГС «Яндекс» пообещал вернуть сибирячке одежду, которая потерялась при доставке

В компании «Яндекс» пообещали вернуть сибирячке пропавшие вещи стоимостью около 20 тысяч рублей. Вещи должны были доставить через сервис «Яндекс», но вместо них пришли продукты: яйца, молоко и два пакета корма для животных. Ранее в поддержке сообщили покупательнице, что одежду не нашли.
— Курьер случайно перепутал два заказа, вручая посылки. Служба поддержки уже связалась с обоими пользователями, и посылка с одеждой в ближайшее время будет возвращена владельцу, — сообщили в пресс-службе «Яндекс Доставки».
Сама Надежда сообщила НГС, что с ней пока никто не связался.
Недавно жительница Новосибирска заявила, что ей предложили купить старую газету в отделении «Почты России» для упаковки, а посылку, по ее словам, хотели отправить в «коробке с помойки».