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После публикации НГС «Яндекс» пообещал вернуть сибирячке одежду, которая потерялась при доставке

Женщина потратила 20 тысяч на вещи, а получила вместо них корм для кошек

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В компании сообщили, что курьер перепутал два заказа

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В компании «Яндекс» пообещали вернуть сибирячке пропавшие вещи стоимостью около 20 тысяч рублей. Вещи должны были доставить через сервис «Яндекс», но вместо них пришли продукты: яйца, молоко и два пакета корма для животных. Ранее в поддержке сообщили покупательнице, что одежду не нашли.

— Курьер случайно перепутал два заказа, вручая посылки. Служба поддержки уже связалась с обоими пользователями, и посылка с одеждой в ближайшее время будет возвращена владельцу, — сообщили в пресс-службе «Яндекс Доставки».

Сама Надежда сообщила НГС, что с ней пока никто не связался.

Недавно жительница Новосибирска заявила, что ей предложили купить старую газету в отделении «Почты России» для упаковки, а посылку, по ее словам, хотели отправить в «коробке с помойки».

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