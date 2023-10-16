Сибирячка заказала через «Яндекс» доставку одежды на 20 тысяч рублей — курьер привез корм для кошек и молоко

— У меня как раз был заказ в магазине с улицы Революции. Я оплатила 19500 рублей. Сотрудники оформили доставку, моему другу должны были эти вещи привезти на улицу Галущака. Он получил, но не подумал, что в пакете может быть что-то другое, взял заказ, поднялся и увидел, что вместо одежды лежат молоко, яйца и корма для собаки и кошки, — рассказывает Надежда.