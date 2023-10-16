Сибирячка заказала через «Яндекс» доставку одежды на 20 тысяч рублей — курьер привез корм для кошек и молоко

Жительница Новосибирска Надежда онлайн заказала одежду в местном магазине почти на 20 тысяч рублей. Вещи должны были доставить через сервис «Яндекс», но вместо них пришли продукты: яйца, молоко и два пакета корма для животных. В поддержке, по словам сибирячки, спустя несколько дней признались, что одежду не нашли.
Продукты вместо одежды
Как рассказала Надежда редакции НГС, сейчас она работает в Якутии, но обычно живет в Новосибирске. В городе, где она находится, трудно найти хорошие вещи, поэтому она заказывает их онлайн.
— У меня как раз был заказ в магазине с улицы Революции. Я оплатила 19500 рублей. Сотрудники оформили доставку, моему другу должны были эти вещи привезти на улицу Галущака. Он получил, но не подумал, что в пакете может быть что-то другое, взял заказ, поднялся и увидел, что вместо одежды лежат молоко, яйца и корма для собаки и кошки, — рассказывает Надежда.
На кадрах с камер магазина одежды (видео, есть в распоряжении редакции) видно, что курьер выходит с фирменными пакетами магазина. При этом друг Надежды получил от курьера пакеты из продуктового.
Что говорят в техподдержке
С техподдержкой «Яндекса» связывались по очереди и друг Надежды, и сама Надежда.
— Друг (получатель) рассказал, что ему набрали с техподдержки и объяснили, что якобы нашли девушку, у которой мои вещи. Но она их отдаст только тогда, когда «Яндекс» вернет ей деньги за посылку. Якобы это произойдет только 18 октября, потому что жалобу рассматривают 5 дней, — объяснила девушка.
Но в разговоре с Надеждой у техподдержки версия событий изменилась. Ей сообщили, что одежду все-таки не нашли, но деньги можно вернуть с помощью страховки.
— Чтобы подобное больше не повторялось, я передал отзыв на курьера в отдел контроля качества. Списание за доставку по этому заказу уже отменено, подробнее о сроках возврата можно узнать в поддержке вашего банка. Все грузы в нашем сервисе застрахованы на сумму до 500 тысяч рублей. Для оформления компенсации понадобятся документы, подтверждающие стоимость посылки и заявление из полиции. Подробнее об этом расскажет страховая компания, когда свяжется с вами, — сообщил сотрудник.
НГС направил запрос компании «Яндекс», чтобы узнать о ситуации подробнее. В «Яндексе» сообщили, что разбираются в ситуации.
Недавно в Новосибирске появился новый тариф такси «Вместе» от сервиса «Яндекс». НГС узнал у водителей и жителей города, которые уже пользовали тарифом, о плюсах и минусах поездки с незнакомцем.