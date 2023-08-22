«Начала истерить»: сибирячка не смогла вовремя получить шашлык на день рождения — как это объяснили в «Яндексе»

Жительница Новосибирска заявила, что в день ее рождения курьер, который вез шашлык на праздник, задержался на 40 минут. Она выбрала экспресс-тариф, поэтому заказ должны были доставить за
Как рассказала НГС Зоя (героиня попросила не называть свою фамилию), за день до заказа она дошла до магазина на улице Выборной и предупредила, что на следующий день приедет курьер. Сибирячка выбрала экспресс-доставку «Яндекс Go». В приложении было написано, что заказ приедет в течение часа. Стоимость составила 846 рублей. Обычная доставка стоила около 350 рублей, с ней заказ привозят в течение
— Я рассчитывала, что к определенному моменту, с учетом пробок и того, что я знаю это расстояние, — привезут вовремя. Когда курьер принял заказ, он был на Богаткова. Смотрю — он начал заезжать в разные точки до Выборной. Сначала на Военную, потом на Декабристов. И я понимаю, что к тому времени, как я должна получить заказ, он даже не успевает его забрать. Я тогда начала звонить курьеру, — вспоминает жительница Новосибирска.
Мужчина, со слов Зои, объяснил, что в ситуации не виноват: «Яндекс» ему передает заказы, а он обязан по ним ездить. Тогда Зоя решила написать в службу поддержки. В это время у нее были гости, которые сидели голодными.
— Когда я начала истерить в службе поддержки, они что-то изменили и курьер поехал по моему адресу. Сначала было написано, что курьер приедет через
Заказ привезли через час и сорок минут. На следующий день Зоя написала в поддержку и потребовала вернуть деньги за экспресс-доставку. Ей ответили, что информацию передали в контроль качества и за передвижениями курьера будут следить. Также Зое объяснили (скриншоты есть в распоряжении редакции), что курьер может брать другие заказы, если ему по пути. Благодаря этому могут быстрее назначить курьера.
После нескольких сообщений жительницы Новосибирска в службе поддержки перед Зоей снова извинились и подарили промокод на 200 рублей.
В пресс-службе «Яндекса» на запрос корреспондента НГС ответила команда «Яндекс.Еды».
— Курьеры не всегда успевают вовремя доставлять заказы из-за проблем с транспортом, погодных условий и других непредвиденных обстоятельств, — сообщили в пресс-службе «Яндекса».
Также в ответе добавили, что случай разберут, чтобы не допускать таких ситуаций.
В июле в Новосибирске разгорелся скандал в одном из подъездов на улице Писарева. Пассажиры отказались платить таксисту за продолжительную поездку. Водитель их догнал, и началась перепалка.