«Начала истерить»: сибирячка не смогла вовремя получить шашлык на день рождения — как это объяснили в «Яндексе»

— Я рассчитывала, что к определенному моменту, с учетом пробок и того, что я знаю это расстояние, — привезут вовремя. Когда курьер принял заказ, он был на Богаткова. Смотрю — он начал заезжать в разные точки до Выборной. Сначала на Военную, потом на Декабристов. И я понимаю, что к тому времени, как я должна получить заказ, он даже не успевает его забрать. Я тогда начала звонить курьеру, — вспоминает жительница Новосибирска.