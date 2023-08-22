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«Начала истерить»: сибирячка не смогла вовремя получить шашлык на день рождения — как это объяснили в «Яндексе»

Деньги за экспресс-заказ женщине не вернули

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Зоя ждала заказ 1 час 40 минут

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Жительница Новосибирска заявила, что в день ее рождения курьер, который вез шашлык на праздник, задержался на 40 минут. Она выбрала экспресс-тариф, поэтому заказ должны были доставить за 1 час. Деньги женщине не вернули. В команде «Яндекс.Еды» объяснили, почему такое произошло.

Как рассказала НГС Зоя (героиня попросила не называть свою фамилию), за день до заказа она дошла до магазина на улице Выборной и предупредила, что на следующий день приедет курьер. Сибирячка выбрала экспресс-доставку «Яндекс Go». В приложении было написано, что заказ приедет в течение часа. Стоимость составила 846 рублей. Обычная доставка стоила около 350 рублей, с ней заказ привозят в течение 2–3 часов.

— Я рассчитывала, что к определенному моменту, с учетом пробок и того, что я знаю это расстояние, — привезут вовремя. Когда курьер принял заказ, он был на Богаткова. Смотрю — он начал заезжать в разные точки до Выборной. Сначала на Военную, потом на Декабристов. И я понимаю, что к тому времени, как я должна получить заказ, он даже не успевает его забрать. Я тогда начала звонить курьеру, — вспоминает жительница Новосибирска.

«Яндекс» предлагает доставку за <nobr class="_">1 час</nobr>

«Яндекс» предлагает доставку за 1 час

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Мужчина, со слов Зои, объяснил, что в ситуации не виноват: «Яндекс» ему передает заказы, а он обязан по ним ездить. Тогда Зоя решила написать в службу поддержки. В это время у нее были гости, которые сидели голодными.

— Когда я начала истерить в службе поддержки, они что-то изменили и курьер поехал по моему адресу. Сначала было написано, что курьер приедет через 40–45 минут, потом еще берет заказ и приедет через 30–35 минут, а потом он еще берет. У меня вопрос, почему нет информации, что такое возможно? Я бы сама прыгнула в машину и доехала, — объяснила Зоя.

Зоя несколько часов переписывалась со службой поддержки

Зоя несколько часов переписывалась со службой поддержки

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Заказ привезли через час и сорок минут. На следующий день Зоя написала в поддержку и потребовала вернуть деньги за экспресс-доставку. Ей ответили, что информацию передали в контроль качества и за передвижениями курьера будут следить. Также Зое объяснили (скриншоты есть в распоряжении редакции), что курьер может брать другие заказы, если ему по пути. Благодаря этому могут быстрее назначить курьера.

После нескольких сообщений жительницы Новосибирска в службе поддержки перед Зоей снова извинились и подарили промокод на 200 рублей.

В пресс-службе «Яндекса» на запрос корреспондента НГС ответила команда «Яндекс.Еды».

— Курьеры не всегда успевают вовремя доставлять заказы из-за проблем с транспортом, погодных условий и других непредвиденных обстоятельств, — сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Также в ответе добавили, что случай разберут, чтобы не допускать таких ситуаций.

В июле в Новосибирске разгорелся скандал в одном из подъездов на улице Писарева. Пассажиры отказались платить таксисту за продолжительную поездку. Водитель их догнал, и началась перепалка.

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