По завещанию Коптюга: ученый из Академгородка построил дом мечты и оказался в долгах — аренду за землю вдруг подняли в 30 раз

Свой дом Игорь Огородников строил и перестраивал не менее 15 лет Источник: предоставлено героем материала











Новосибирский ученый Игорь Огородников решил построить экодом, и на это ушли долгие годы. После завершения строительства мужчина попытался выкупить участок под зданием из аренды, но ее стоимость администрация Новосибирского района вдруг подняла сразу в 30 раз. Сибиряк оплатил задолженность, но вновь получил отказ в выкупе. Пока он судился с администрацией, новых долгов накопилось столько, что ученый оказался на грани банкротства. В земельном конфликте разбирался журналист Виктор Бобровников.

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ом из соломы и папье-маше

Научный сотрудник НИИ теплофизики из Академгородка Игорь Огородников задумал идею экологического поселка еще в 1983 году. Тогда в институте наблюдался дефицит мест в общежитии для иногородних студентов и лаборантов.



— Я тогда руководил лабораторией, и почти весь выпуск университета отдали мне в подчинение. Жить ребятам было негде, мы поездили по соседним деревням, посмотрели обстановку там — не понравилось. Решили строить свой большой дом из экологических материалов, начали искать финансирование, в конце концов информация о наших мытарствах дошла до академика Коптюга (академик Валентин Коптюг, химик, в советские годы председатель СО РАН. — Прим. авт.). Он проектом заинтересовался и даже помогал нам, чем мог, до своей смерти. Правда, нас предупредил, что это дело — небыстрое, — вспоминает Огородников.



Известный ученый оказался прав: к тому времени, как Огородников приступил непосредственно к строительству экодома, все сотрудники его лаборатории решили свой жилищный вопрос. Но оборудованная силами ученых и с помощью Коптюга лаборатория для разработки экодома пригодилась: в ней родились интересные инженерные решения. Например, утеплители деревянных стен — солома и папье-маше. На здании установлен тепловой коллектор, а в подвале — грунтовый аккумулятор, в связи они обеспечивают тепловую инерцию в доме: он медленней промерзает.

В середине 90-х идеями ученых заинтересовался глава Новосибирского района Частикин и совместным решением администрации и Совета депутатов выделил Огородникову участок площадью 24 га для строительства экопоселка. Огородников вместе с отделом архитектуры и строительства района разработал программу малоэтажной застройки. Мужчина с единомышленниками учредил ТСЖ для строительства коттеджного поселка «Экодеревня» в Барышевском сельсовете у поселка Ложок, и передал безвозмездно ранее полученный участок в ТСЖ. Затем на общих основаниях арендовал 2000 квадратов земли и начал применять наработки на практике, строя собственный дом.



— Не одну стену пришлось снести, чтобы заново возвести. На всё про всё уходили годы: коробку здания я закончил в 2012 году. Я уже начал тогда в ней жить, но по-настоящему жилым дом можно стало называть в 2018–2019 годах. Для выкупа земельного участка из аренды я пошёл в земельный комитет администрации Новосибирского района. Мне сообщили, что стоимость аренды внезапно выросла с 400 рублей в год до 15 500 рублей, то есть в 30 раз, — говорит Игорь Огородников.

Мужчину поставили в известность: текущая стоимость аренды рассчитана на основе заключения экспертной организации «Абсолют». Тогда же сибиряк узнал, что уже задолжал в бюджет крупную сумму из-за новых условий.



Прокуратура не помогла

Игорь Огородников подал заявление о выкупе земельного участка без аукциона, так как он — владелец недвижимости на нем. К тому времени он имел технический паспорт на жилой дом, который построил. Но получил отказ от районной администрации и пошел в суд.



В суде администрация заявила, что отказывала арендатору по двум причинам: во-первых, она не считала дом жилым. Во-вторых, участок для эксплуатации дома и подсобного хозяйства в 2000 квадратов чиновники посчитали слишком большим.

Решение суд вынес в пользу Игоря Огородникова 22 июня 2020 года, администрацию обязали в течение месяца направить арендатору договор о выкупе земли.

Признать экодом жилым и готовым к эксплуатации оказалось непросто и удалось лишь несколько лет назад Источник: предоставлено героем материала











— К тому времени я погасил долг за предыдущий период по аренде в размере 164 800 рублей. Администрация мне договор выкупа земельного участка так и не выслала, но подала апелляцию на судебное решение и выиграла. Тогда я уже через суд зарегистрировал свой дом как объект завершенного строительства и подал новое заявление на выкуп земельного участка, но опять получил отказ, — говорит сибиряк.



Ученый не выдержал и обратился с жалобой на администрацию в районную прокуратуру. Под конец 2022 года он получил ответ, что отказ заключить договор купли-продажи земли был безосновательным.



— Указанные в вашем обращении доводы подтвердились, прокуратурой внесено представление главе Новосибирского района, — говорится в ответе прокуратуры. Несогласие с повышением арендной ставки в 30 раз в ведомстве посоветовали выразить через подачу иска в суд.

Огородников всю жизнь проработал в научных институтах Академгородка. С возрастом он перешел из ученых в инженеры, что негативно отразилось на доходе Источник: предоставлено героем материала











Прокурорская проверка не сильно помогла сибиряку: ситуация никак не разрешалась, при этом размер арендных платежей заново начал вгонять мужчину в долги. 26 мая 2023 года суд удовлетворил иск администрации о взыскании с ученого 331 тысячи рублей. Таких денег у мужчины нет: в институте 73-летний ученый получает 20 тысяч рублей, из-за возраста он перешел в инженеры. Его пенсия — 20 000 рублей в месяц.



Администрация Новосибирского района подтвердила, что отказывала Игорю Огородникову в приобретении участка. Из ответа на запрос НГС следует, что чиновники ориентируются на судебное решение, вынесенное по этому конфликту в их пользу. При этом предоставить экспертизу расчета арендной платы за участок, арендуемый изобретателем, администрация отказалась.



Есть ли перспективы

По просьбе НГС адвокат Денис Садовский изучил представленные документы. По мнению эксперта, ученый совершил две ключевых ошибки, сражаясь с администрацией.



— Во-первых, не ясно, почему Огородников не стал оспаривать решение апелляционной инстанции. С учетом победы в районном суде перспективы выиграть у него были. Во-вторых, ему стоило сразу в судебном порядке оспаривать новые условия аренды, повысившие ежемесячный платеж с 500 до 15 000 рублей. Теперь опротестовать размер аренды не выйдет: истекли сроки давности, — объяснил Денис Садовский.



Адвокат подчеркнул: определяющий в этой истории момент — не оспоренное вовремя решение суда, а остальное потеряло актуальность.



— В судебной практике полно примеров удачного обжалования повышения стоимости аренды или недвижимости. Но время упущено. Считаю, в данном случае единственная возможность получения спорного земельного участка в собственность — по новой подавать заявление и проходить все законные процедуры. Накопившийся долг, разумеется, придется гасить, — подытожил Садовский.



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