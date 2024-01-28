«Он говорит: 70 тысяч. Я чуть не охренела». Как мастера на час разводят клиентов на ремонте бытовой техники на дому

Таких историй становится все больше. Если раньше аферисты обманывали доверчивых горожан в основном при надомном ремонте компьютеров или настройке пластиковых окон, то теперь с непорядочным мастером можно столкнуться при ремонте практически любой бытовой техники. Неважно, что ты решил отремонтировать на дому: холодильник, стиральную машину или смеситель в ванной — риск столкнуться с мошенником будет очень велик. Корреспондент НГС Илья Калинин выслушал четыре истории обманутых новосибирцев, а также юриста, который объяснил, как избежать развода на деньги.
Эксперты говорят, что практически любой ремонт бытовой техники на дому, который рекламируют в интернете или в объявлении в почтовом ящике, сопряжен с риском обмана. Вы столкнетесь либо с обычным вымогателем, кто выдумает серьезную поломку и выставит счет на огромную сумму, либо с мошенником, который заменит в вашей технике новые детали на такие же, но изрядно потрепанные, либо просто с вас возьмут сумму за ремонт в несколько раз превышающую среднюю по рынку.
Электропечь. Ремонт на 3500
На кухне Валентины Ивановны сломалась маленькая электропечь «Мечта». Поломка была незначительной: вышел из строя переключатель. Мастера Костю быстро нашли через сайт объявлений. Выбрали его из-за невысокой стоимости вызова: 500 рублей. На следующий день пришел молодой мужчина, который без лишних слов принялся за ремонт.
— Когда мастер все поменял, дочь спрашивает: «Сколько стоит?» А он: «Три пятьсот. И это с гарантией». Мы даже не успели повозмущаться, он быстро-быстро начал собираться. Дал какую-то липовую квитанцию и сказал, что он самозанятый: работает на себя. Провел он у нас с момента появления в квартире и до ухода не больше 20 минут. А мы как зомбированные все это время были, — рассказала Валентина Ивановна.
Самый дорогой переключатель, как потом обнаружила в интернете дочь Валентины Ивановны, стоил 500 рублей. В итоге пожилая женщина, отказавшаяся от «гарантии», отдала за все 2 800 рублей.
Смеситель. Ремонт на 12 000
У Ирины сломался на кухне смеситель. Потребовалась замена крана. Ирина рассказывает, что искали они мастера так: забили в интернете запрос и позвонили первому, кто оказался наверху — в фирму, которая занимается поиском мастеров для работы на дому.
— Мастер сначала приехал на диагностику. И хотя в объявлении было написано, что диагностика бесплатно, он взял 700 рублей. Наверное, это был первый тревожный звоночек, но мы ничего не заподозрили, — рассказала Ирина.
Потом Ирина купила новый кран, и мастер приехал его устанавливать на следующий день. Вся работа была выполнена в течение часа. За установку ремонтник выписал счет на 11 647 рублей. Это помимо оплаченной диагностики. Муж Ирины возмутился суммой, и тогда мастер сделал скидку в 30%.
— Как оказалось, за такую работу с нас должны были взять 2000–3000 рублей. Это потом мне рассказали знакомые, кто с этой сферой соприкасается… Наша ошибка была, что мы не спросили, сколько это будет стоить. Правда, у них на сайте была информация: замена смесителя — от 250 рублей, по-моему. И к 12 тысячам мы не были готовы, конечно, — заметила женщина.
Посудомойка. Ремонт на 40 000
В загородном доме другой Ирины перестала работать посудомоечная машина Miele. Довольно быстро на сайте объявлений была найдена какая-то сервис-служба, мастеру описали ошибку, выданную цифровым табло, и он выехал по адресу в тот же день. Как пояснил приехавший ремонтник, в посудомоечной машине сломался насос, который он захватил с собой.
— За сам насос мастер предложил заплатить 41 тысячу рублей. Но мы что-то подумали и решили, что посуду мыть и сами можем. И сказали, что такая стоимость нас не устраивает, мы поищем варианты купить насос подешевле, — с улыбкой заметила Ирина.
Понимая, что заказ срывается, мастер тут же предложил оформить скидку на какого-нибудь пенсионера.
— Он предложил сделать скидку в 30 процентов. И тут мы начали, честно говоря, ржать. Ну да, пенсионеры же регулярно обращаются за ремонтом дорогостоящей техники, чтобы для них скидки устанавливать постоянные. Они же часто покупают машинки Miele: это же первая необходимость для пенсионерского обихода, — смеется Ирина.
В итоге цена насоса упала до 25 тысяч. А в интернете такой насос, как заметила Ирина, они тут же нашли за 17 тысяч. Правда, он был б/у-шный и его надо было ждать. В общем, решено было чинить аппарат за 25 тысяч: не было уверенности, что на ремонт за город потом поедет любой мастер. Смутило только, заметила женщина, что новый насос был упакован в простую коробку без указания бренда.
— Поразило еще, что скидка не 5–10 процентов, а достаточно серьезная. К тому же не на услуги, а на саму запчасть. С чего я поняла, что наценка на нее была процентов в 300. Но было ощущение, конечно, что нас подразвели. Конечно, это похоже на такое: «Сколько стоят ваши услуги?» — «А в каком ресторане вы сегодня обедали?» После чего определяется цена на услуги, — улыбается Ирина.
За насос и работу семья в итоге заплатила 32 680 рублей.
Холодильник. Ремонт на 70 000
У Анны перестал морозить встроенный холодильник Gorenje. Девушка забила в поисковике Яндекса запрос о ремонте и выбрала первую же фирму. Пришел мастер, обнаруживший поломку компрессора и какой-то электронной платы. Цены на компрессоры мастер обозначил сразу: от 25 до 38 тысяч рублей — в зависимости от качества и производителя.
— Я захожу в интернет и вижу компрессор за 9 тысяч. На что мастер говорит, мол, для этого холодильника нужен мощный компрессор, который стоит дороже. Ладно, перечислила я ему денег за компрессор, а он забирает мой… Конечно, я не поняла, зачем он забрал мой сломанный? — заметила Анна.
Мастер пришел с новым компрессором и отремонтированной платой на следующий день. Все поставил, но холодильник не заработал. Сказал, наверное, плохо отремонтировали плату и пообещал вернуться на следующий день.
— На следующий день пришел, снова все вставил и говорит: 70 тысяч. Я чуть не охренела! Говорю, а почему вы сразу мне не сказали, что это будет столько стоить? Если бы вы мне назвали такую сумму, я бы решила, что проще купить новый холодильник. В общем разоралась. А он перепугался, порвал бумажку и говорит, мол, давайте я не буду вам заполнять документы, и тогда будет 60 тысяч. Ну 60 лучше, чем 70, и я согласилась, — рассказала Анна.
В 60 тысяч, заметила девушка, входила стоимость компрессора (32 000) и второй поломанной детали (9000). Свою работу мастер оценил в 19 тысяч рублей.
Через какое-то время холодильник Анны начал сильно гудеть. Да так, что этот шум перекрывал звук телевизора. Мастер сначала ответил по телефону, сказав, что болеет, а потом и вовсе замолчал. В компании раз за разом выслушивали претензии Анны, обещали перезвонить, но так и не перезванивали, а потом заблокировали ее номер. В итоге Анне удалось убедить мастера прийти, но тот, послушав шум компрессора, сказал, что так работает мощный компрессор.
— И вот я не могу понять, может меня развели? И зря я поставила такой мощный компрессор? Может, здесь справился бы и обычный? — недоумевает девушка.
Как победить обманщика
Управляющий партнер юридической компании «Рябинина, Зиновьев и Крестьянов» Константин Зиновьев объясняет, что подобные ремонты могут квалифицироваться как мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Никакой «свободы договора», когда цена определяется по соглашению сторон, подчеркивает юрист, здесь нет.
— Во-первых, цена обычно объявляется после того как услуга оказана, а во-вторых, в силу отсутствия профессиональных знаний клиент часто не знает, сколько такой ремонт стоит на самом деле, — замечает Зиновьев.
Однако, несмотря на распространенность этого явления, уголовной практики привлечения виновных к ответственности нет никакой. Юрист называет две главные причины. Субъективная: обивать пороги полиции или нанимать адвоката при убытках в 10–50 тысяч себе дороже и по временным, и по финансовым затратам. Объективная: невозможность установить личность преступника. Такие ремонтники приходят без документов, а сам ремонт и передача денег обычно никак не оформляется или оформляется бумажками, сделанными «на коленке».
Но что делать, если вы не сразу сообразили, ремонт уже выполнен, а его стоимость привела вас в шок? Как вариант юрист предложил не оплачивать такой ремонт, пока вам не озвучат разумную его стоимость. Бояться суда против вас, уточняет Зиновьев, не стоит.
— Если в суде встанет вопрос об оплате реального ремонта, то можно предъявить встречный иск о признании огромной стоимости мнимой сделкой — в части стоимости. И в судебном порядке через экспертизу установить реальную стоимость, которую потом и оплатить, — пояснил Константин Зиновьев.
Чтобы не наткнуться на мошенников, добавляет юрист, надо доверять только компаниям, имеющим сайт, государственную регистрацию и положительные отзывы. Никогда также не стоит вызывать мастера по первому найденному объявлению, особенно которые раскладывают по почтовым ящикам или клеят на двери подъездов. А еще лучше, чтобы мастера рекомендовали ваши друзья. И, конечно же, обязательно стоит интересоваться стоимостью ремонта до его начала, а не после.
Самым распространенным мошенничеством среди такого ремонта на дому является ремонт компьютеров и ноутбуков. Как правило, владельцы такой техники не понимают в этой сфере совсем ничего, чем и пользуются нечестные на руку мастера. НГС описал две схемы, как обманывают при ремонте компьютерной техники. Такие случаи порой попадают в поле зрения полиции.