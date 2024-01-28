«Он говорит: 70 тысяч. Я чуть не охренела». Как мастера на час разводят клиентов на ремонте бытовой техники на дому

В загородном доме другой Ирины перестала работать посудомоечная машина Miele. Довольно быстро на сайте объявлений была найдена какая-то сервис-служба, мастеру описали ошибку, выданную цифровым табло, и он выехал по адресу в тот же день. Как пояснил приехавший ремонтник, в посудомоечной машине сломался насос, который он захватил с собой.



— За сам насос мастер предложил заплатить 41 тысячу рублей. Но мы что-то подумали и решили, что посуду мыть и сами можем. И сказали, что такая стоимость нас не устраивает, мы поищем варианты купить насос подешевле, — с улыбкой заметила Ирина.



Понимая, что заказ срывается, мастер тут же предложил оформить скидку на какого-нибудь пенсионера.



— Он предложил сделать скидку в 30 процентов. И тут мы начали, честно говоря, ржать. Ну да, пенсионеры же регулярно обращаются за ремонтом дорогостоящей техники, чтобы для них скидки устанавливать постоянные. Они же часто покупают машинки Miele: это же первая необходимость для пенсионерского обихода, — смеется Ирина.

