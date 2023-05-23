Ущерб 100 тысяч рублей: на новосибирца завели уголовное дело за починку компьютера

В Новосибирске местный житель обманул женщину при починке компьютерной техники, назвав стоимость ремонта в несколько раз больше реальной. Сумма ущерба оказалась больше
— Проверкой установлен местный житель, который, используя объявления, распространяемые по почтовым ящикам жителей региона, оказывал услуги по ремонту компьютерной техники, при этом используя неосведомленность граждан, а также их преклонный возраст, сообщал значительно завышенную стоимость своих услуг, — рассказали в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.
По материалам прокуратуры полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас устанавливаются другие пострадавшие. Расследование продолжается.
В Новосибирской области в мошенничестве обвиняют мужчин, которые притворялись сотрудниками банка. Они получили