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Ущерб 100 тысяч рублей: на новосибирца завели уголовное дело за починку компьютера

Полиция ищет других пострадавших

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Мужчина предложил отремонтировать компьютерную технику

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В Новосибирске местный житель обманул женщину при починке компьютерной техники, назвав стоимость ремонта в несколько раз больше реальной. Сумма ущерба оказалась больше 100 тысяч рублей. Женщина пришла в прокуратуру Октябрьского района.

— Проверкой установлен местный житель, который, используя объявления, распространяемые по почтовым ящикам жителей региона, оказывал услуги по ремонту компьютерной техники, при этом используя неосведомленность граждан, а также их преклонный возраст, сообщал значительно завышенную стоимость своих услуг, — рассказали в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.

По материалам прокуратуры полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас устанавливаются другие пострадавшие. Расследование продолжается.

В Новосибирской области в мошенничестве обвиняют мужчин, которые притворялись сотрудниками банка. Они получили 2 миллиона рублей.

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