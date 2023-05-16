«Сотрудников банка» будут судить за телефонное мошенничество — из-за них мужчина оформил кредит на 2 миллиона

До суда дошло дело против двух мужчин, которые, по версии следствия, притворились по телефону сотрудниками банка и получили
— По версии следствия, в январе 2023 года обвиняемые и неустановленные лица, выполняя отведенные им роли, осуществили звонки потерпевшему, представились сотрудниками банка и сообщили ему ложную информацию о попытке оформления кредита на его имя. В ходе разговора они убедили потерпевшего, что в целях сохранности средств ему необходимо оформить кредит, — объяснили в прокуратуре Новосибирской области.
В итоге мужчина из Татарска оформил на себя кредит в
На выходных стало известно, что жительница Алтая решила съездить в Новосибирск и потеряла больше 17 тысяч из-за мошенников.