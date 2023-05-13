«Водитель прислал ссылку»: сибирячка решила поехать на такси с Алтая в Новосибирск и потеряла 17 тысяч рублей

Жительница Алтая решила съездить в Новосибирск и потеряла больше 17 тысяч из-за мошенников. Об этом сообщили в МВД по Республике Алтай.



50-летняя женщина из Кош-Агачского района через соцсети начала искать водителей, чтобы добраться до Новосибирска. На ее сообщение, которое она оставила в одной из групп, откликнулся мужчина. Он сказал, что набирает несколько человек для поездки и у него еще есть свободное место.