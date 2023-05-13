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«Водитель прислал ссылку»: сибирячка решила поехать на такси с Алтая в Новосибирск и потеряла 17 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело

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Женщина заполнила форму, которую ей прислал водитель, и лишилась средств

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Жительница Алтая решила съездить в Новосибирск и потеряла больше 17 тысяч из-за мошенников. Об этом сообщили в МВД по Республике Алтай.

50-летняя женщина из Кош-Агачского района через соцсети начала искать водителей, чтобы добраться до Новосибирска. На ее сообщение, которое она оставила в одной из групп, откликнулся мужчина. Он сказал, что набирает несколько человек для поездки и у него еще есть свободное место.

— Обговорив сумму проезда, водитель, отправил женщине ссылку, по которой она может совершить оплату и забронировать свою поездку, — объяснили в пресс-службе МВД по Республике Алтай. — Поверив злоумышленнику, после перехода по электронному адресу она увидела форму, в которой необходимо было ввести данные своей банковской карты.

Женщина заполнила все поля и получила СМС с кодом подтверждения. Она ввела его в форму.

— Платформа сообщила о сбое, прислав повторно другой код. Во второй раз подтвердив паролем свои действия, потерпевшая увидела сообщение о списаниях денежных средств. В общей сумме было списано 17 773 рубля, — отметили в ведомстве.

Поняв, что нарвалась на мошенников, женщина пошла в полицию. Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

В полиции попросили граждан быть более осторожными и не переходить по ссылкам от водителей.

ТаксиМошенникиПолицияРеспублика Алтай
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