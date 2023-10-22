«Не живем, а существуем»: в новосибирской многоэтажке из кранов с холодной водой бежит кипяток

Жители многоэтажки на улице Планировочная, 58 заявили, что несколько дней в их доме из крана с холодной водой бежит кипяток.
Как рассказала НГС Ксения, которая живет в 10-этажном доме с 2001 года, проблема существует уже около трех лет. Осенью и зимой несколько месяцев вместо холодной воды бежит горячая.
— Не живем, а существуем. У меня и моих детей нет питьевой воды, нет возможности удовлетворить элементарную потребность в гигиене, — рассказала Ксения.
По словам женщины, сначала из крана с холодной водой бежала теплая вода, 19 октября из крана побежал кипяток. Ксения отметила, что за домом следит управляющая компания «ЖКХ-Партнер». В организации на звонки журналиста не ответили, НГС направил запрос в компанию.
В пресс-службе СГК объяснили, что сотрудники уже ведут работы по определению дефекта на трубопроводе. В ближайшие дни проблему устранят.
Недавно житель 25-этажки заявил, что на протяжении двух месяцев его беспокоит гул от воды.