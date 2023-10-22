«Не живем, а существуем»: в новосибирской многоэтажке из кранов с холодной водой бежит кипяток

Жители многоэтажки на улице Планировочная, 58 заявили, что несколько дней в их доме из крана с холодной водой бежит кипяток.

Как рассказала НГС Ксения, которая живет в 10-этажном доме с 2001 года, проблема существует уже около трех лет. Осенью и зимой несколько месяцев вместо холодной воды бежит горячая.