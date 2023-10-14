«Не спим ни днем, ни ночью!»: жителя новосибирской высотки мучает жуткий гул от воды — что ответили в УК

Житель 25-этажки на улице Романова, 60/1 Сергей Сердюк заявил, что на протяжении двух месяцев его беспокоит гул, который доносится из-за межквартирных перегородок. Шумит всякий раз, когда мимо квартиры Сердюка подается наверх вода.
— Я живу здесь 8 лет, здесь всё из сибита, а все межкомнатные перегородки представляют собой его небольшой слой. Мне не повезло: моя ванная и спальня граничат с нишами с трубами. В последние два месяца всякий раз при движении воды по трубам у меня раздается то писк, то шипение. Это плохо действует на нервную систему, — рассказал Сердюк. Он живет на
Мужчина заявил о том, что 13 октября управляющая компания заменила ему редукторы, но это не помогло решить проблему.
— Трубы не замолкают: отдохнуть дома не получается совершенно! Мы не спим ни днем, ни ночью. Серьезно, я перестал спать, — возмущается Сердюк.
В УК «КСМ-Позитив» заявили, что на шум жалуются те жители, в межквартирных нишах которых износились редукторы.
— Это высотный дом в 25 этажей, чтобы вода доходила до верхних, требуется очень большое давление: больше десяти атмосфер. Нижним этажам это слишком много, для этого в нишах у счетчиков устанавливаются редукторы. Если они изнашиваются, появляется звук. Но редукторы относятся к имуществу собственников, именно они ответственны за их содержание и ремонт, — заявил НГС директор «КСМ-Позитив» Павел Горбунков.
Редуктор — это автоматически действующий пневматический или гидравлический дроссель, предназначенный для поддержания на постоянном уровне давления на выходе. Сопротивление редукционного клапана в каждый момент пропорционально разности между переменным давлением на входе и постоянным давлением на выходе.
Директор УК добавил, что его сотрудники готовы менять редукторы бесплатно, если собственники купят их и обратятся с соответствующим заявлением.
В конце сентября НГС рассказывал, как житель дома на улице Большой Роман заподозрил соседей в том, что в их квартире работает майнинговая ферма. По словам мужчины, он нередко слышит шум, доносящийся из-за стены. Оказалось, что эти звуки издавала вытяжка.