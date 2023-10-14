«Не спим ни днем, ни ночью!»: жителя новосибирской высотки мучает жуткий гул от воды — что ответили в УК

— Я живу здесь 8 лет, здесь всё из сибита, а все межкомнатные перегородки представляют собой его небольшой слой. Мне не повезло: моя ванная и спальня граничат с нишами с трубами. В последние два месяца всякий раз при движении воды по трубам у меня раздается то писк, то шипение. Это плохо действует на нервную систему, — рассказал Сердюк. Он живет на 17-м этаже.

