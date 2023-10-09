Ни горячей, ни холодной: в домах Новосибирска пропала вода — ее отключили в зданиях на трех улицах

— Объявили об отключении воды до 20:00 часов, но воду так и не дали, — сказала женщина. — Ее отключили около 9:00 часов. Воды нет с этого времени ни горячей, ни холодной.

Дом находится в управлении АО «МКС-Новосибирск». НГС позвонил в диспетчерскую службу с просьбой прокомментировать ситуацию. Специалисты сообщили журналисту, что водоснабжение отключили в некоторых домах на трех улицах Новосибирска. На месте работал подрядчик 5-го РТС ОАО «Новосибирская теплосетевая компания».