Ни горячей, ни холодной: в домах Новосибирска пропала вода — ее отключили в зданиях на трех улицах

В Новосибирске в жилых домах отключили холодное и горячее водоснабжение. Как сообщила редакции читательница НГС, вода пропала как минимум в одном здании по улице Фрунзе, 57а. По ее словам, водоснабжение отключили утром 9 октября.
— Объявили об отключении воды до 20:00 часов, но воду так и не дали, — сказала женщина. — Ее отключили около 9:00 часов. Воды нет с этого времени ни горячей, ни холодной.
Дом находится в управлении АО «МКС-Новосибирск». НГС позвонил в диспетчерскую службу с просьбой прокомментировать ситуацию. Специалисты сообщили журналисту, что водоснабжение отключили в некоторых домах на трех улицах Новосибирска. На месте работал подрядчик 5-го РТС ОАО «Новосибирская теплосетевая компания».
— Воду дали, но, к сожалению, по срокам не уложились. Мне сообщили, что начали открывать сдвижки почти в 22:00 часов, и с этого времени уже скорость воды и заполнения трассы. На данный момент прекратили поступать звонки, по всей видимости, у всех появилась вода, — сообщил специалист.
В диспетчерской службе уточнили, что отключение произошло в десяти зданиях. Речь идет о домах на улицах Фрунзе, Кошурникова и Селезнева.
В августе на Плющихинском жилмассиве Новосибирска отключили холодное и горячее водоснабжение. Авария произошла из-за попадания в канализационную систему постороннего предмета.