Жители Плющихи выстроились в очередь за водой из шланга: в их домах отключения из-за аварии

Управляющая компания организовала подвоз питьевой воды по улицам Виталия Потылицына, 13 и Татьяны Снежиной, 49/1. Корреспондент НГС побывала на первом пункте и постояла в очереди — это заняло около 15 минут. Местные жители прибывают с бутылками, ведрами, тазами и канистрами. В ближайших магазинах на прилавках отсутствует вода.

