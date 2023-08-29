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Жители Плющихи выстроились в очередь за водой из шланга: в их домах отключения из-за аварии

Корреспондент НГС тоже постояла за водой

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Чтобы получить воду, нужно было постоять в очереди 15 минут

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29 августа на Плющихинском жилмассиве Новосибирска отключили холодное и горячее водоснабжение. Рабочие устраняют аварию. Для жителей при этом организовали раздачу воды из шланга — к месту розлива собралась очередь

Как объяснили корреспонденту НГС в управляющей компании «Плющихинский», точное время подачи воды неизвестно. Ресурсы появятся после устранения всех проблем.

В группе компаний «Дискус» подтвердили информацию об отключении и объяснили, что рабочие ремонтируют поломку. Корреспондент направила запрос для уточнения причины аварии.

По словам местной жительницы, около 03:00 из крана с горячей водой текла тонкая струйка. Спустя 4 часа вода закончилась совсем.

Управляющая компания организовала подвоз питьевой воды по улицам Виталия Потылицына, 13 и Татьяны Снежиной, 49/1. Корреспондент НГС побывала на первом пункте и постояла в очереди — это заняло около 15 минут. Местные жители прибывают с бутылками, ведрами, тазами и канистрами. В ближайших магазинах на прилавках отсутствует вода.

На этой неделе в Новосибирске также стартовал последний этап запланированных отключений горячей воды - он связан с гидравлическими испытаниями.

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Отключение водыПлющихинский жилмассив
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