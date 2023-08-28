Начался последний этап отключения горячей воды в Новосибирске — где ее не будет

В Новосибирске с 28 августа по 1 сентября будет проходить последний этап гидравлических испытаний. Проверку пройдут теплосети от
— Это завершающий этап проверки трубопроводов в этом году, он пройдет без отключения горячей воды у жителей. Ресурс будет отсутствовать только в «Сибирь-Арене» и строящейся станции метро «Спортивная», — отметили в пресс-службе СГК.
Под испытания также попадают тепловые сети, расположенные на улицах Планировочной, Котовского, Горской и на спуске к пляжу у Октябрьского моста — в Ленинском районе.
В начале июля на перекрестке в Октябрьском районе Новосибирска из земли забил фонтан воды.