Фонтан воды забил на перекрестке в Октябрьском районе Новосибирска — видео

Вечером 5 июля на перекрестке в Октябрьском районе Новосибирска из земли забил фонтан воды, свидетелем инцидента стал читатель НГС, приславший в редакцию видео.
— Ехал с работы, увидел это. Зрелище не из приятных, — сообщил новосибирец, попросив не указывать его имя.
НГС запросил информацию у Сибирской генерирующей компании. На момент публикации материала редакция не получила обратной связи. При получении ответа новость будет дополнена.
Ранее напротив дома на Кубовой, 38 в Новосибирске вырыли две траншеи. Их огородили ветками и лентой, да и то местами. Местные жители такое ограждение сочли небезопасным.