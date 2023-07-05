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Фонтан воды забил на перекрестке в Октябрьском районе Новосибирска — видео

Инцидент произошел на пересечении улиц Никитина и 3 Интернационала

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Причина произошедшего на момент публикации неизвестна

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Вечером 5 июля на перекрестке в Октябрьском районе Новосибирска из земли забил фонтан воды, свидетелем инцидента стал читатель НГС, приславший в редакцию видео.

— Ехал с работы, увидел это. Зрелище не из приятных, — сообщил новосибирец, попросив не указывать его имя.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Автор видео пересекал 3 Интернационал, когда застал фонтан

Видео: читатель НГС

НГС запросил информацию у Сибирской генерирующей компании. На момент публикации материала редакция не получила обратной связи. При получении ответа новость будет дополнена.

Ранее напротив дома на Кубовой, 38 в Новосибирске вырыли две траншеи. Их огородили ветками и лентой, да и то местами. Местные жители такое ограждение сочли небезопасным.

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