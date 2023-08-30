В канализации — постороннее: стало известно, почему отключили воду в Плющихинском жилмассиве почти на сутки

В Плющихинском жилмассиве Новосибирска с утра 29 августа отключили горячую и холодную воду. Главный инженер управляющей компании «Плющихинский» объяснил, что случилось.
— Авария произошла из-за попадания в канализационную систему постороннего предмета, а именно куска бревна диаметром
В УК пояснили, что все специалисты, представители администрации района и города работали, чтобы запустить оборудование. Людям предложили брать воду из специальных автоцистерн, также жители набирали воду на трех центральных тепловых пунктах микрорайона.
В УК пояснили, что в 20 часов они подали воду на первые 30 домов, а в 21:30 — на остальные. Представители УК уверяют: сейчас последствия аварии устранили, воду в дома подают.
Утром 29 августа в Новосибирске в домах Плющихинского жилмассива пропала горячая и холодная вода. В управляющей компании сообщали, что ее отключили из-за аварии на насосной канализационной станции. Корреспонденты НГС побывали на месте происшествия и выяснили, как люди справляются со сложившейся ситуацией.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске начали последний этап отключения горячей воды, и опубликовал список домов, попавших под отключения.