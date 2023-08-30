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В канализации — постороннее: стало известно, почему отключили воду в Плющихинском жилмассиве почти на сутки

Ситуацию прокомментировали в управляющей компании

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Бревно попало в канализационную систему. Как это произошло, неизвестно

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В Плющихинском жилмассиве Новосибирска с утра 29 августа отключили горячую и холодную воду. Главный инженер управляющей компании «Плющихинский» объяснил, что случилось.

— Авария произошла из-за попадания в канализационную систему постороннего предмета, а именно куска бревна диаметром 30 см. Из-за этого на канализационно-насосной станции заклинило измельчители, которые перемалывают мусор, попадающий в канализацию. Вышло из строя оборудование, отвечающее за бесперебойную работу системы, — сообщил корреспонденту НГС главный инженер ООО УК «Плющихинский» Вячеслав Сухов.

В УК пояснили, что все специалисты, представители администрации района и города работали, чтобы запустить оборудование. Людям предложили брать воду из специальных автоцистерн, также жители набирали воду на трех центральных тепловых пунктах микрорайона.

В УК пояснили, что в 20 часов они подали воду на первые 30 домов, а в 21:30 — на остальные. Представители УК уверяют: сейчас последствия аварии устранили, воду в дома подают.

Утром 29 августа в Новосибирске в домах Плющихинского жилмассива пропала горячая и холодная вода. В управляющей компании сообщали, что ее отключили из-за аварии на насосной канализационной станции. Корреспонденты НГС побывали на месте происшествия и выяснили, как люди справляются со сложившейся ситуацией.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске начали последний этап отключения горячей воды, и опубликовал список домов, попавших под отключения.

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