Две новосибирские пенсионерки выиграли суд у мэрии — власти требовали снести их дом

Мэрия Новосибирска проиграла иск против сестер-пенсионерок Ольги Хохловой и Антонины Егоровой — суд не поддержал требование признать их реконструированный дом самовольной постройкой и снести.
Согласно решению суда (копия имеется в распоряжении НГС), городские власти требовали в течение полугода привести дом в первоначальный вид, в противном случае — самостоятельно его снести.
— Одновременно мэрия г. Новосибирска просила указать в решении суда о том, что если ответчики не исполнят судебное решение в установленный срок, то истец вправе совершить эти действия самостоятельно, с последующим взысканием с ответчика понесенных расходов, — указано в документе.
Тем не менее, суд отказал мэрии в этом требовании, объяснив решение тем, что ранее аналогичные требования рассматривал от соседа пенсионерок Владимира Феденева и также вынес отказ. В частности, говорится в решении, собственник земли имеет право возводить на ней здания и сооружения в соответствии с назначением и разрешенным использованием участка и получить на них право собственности.
Дома сестер и Феденева являются одним зданием, они реконструировали их по очереди. При этом сестры подписывали согласие на реконструкцию, которую сосед сделал первым.
Также городские власти требовали от Хохловой и Егоровой освободить участок, предоставленный им для озеленения, из-за установки якобы капитального ограждения и строительства подпорной стенки. Суд отметил, что истец не представил доказательств того, что ограждение является капитальным. При этом представитель пенсионерок не оспорил наличие подпорной стенки и не доказал ее необходимость, поэтому ее по решению суда придется демонтировать.
Представитель пенсионерок в суде Александр Глушинский сказал журналисту НГС, что они довольны решением и готовы его исполнить.
— Для нас самое главное было — сохранить дом в том виде, в каком он существует, не сносить — этого мы добились, — объяснил он. — Для нас не принципиально, узаконен дом или нет, важно, чтобы фактически он оставался на месте и люди могли там жить.
При этом юрист отметил, что решение пока не вступило в законную силу и он ожидает его обжалования. В мэрии Новосибирска сообщили, что юристы пока не успели ознакомиться с документом и не готовы его прокомментировать.
Конфликт мэрии с пенсионерками вырос из соседского спора, который длится уже почти 10 лет — НГС подробно писал о нем в начале апреля. Как объяснили позже в мэрии, при выявлении признаков самовольной постройки городские власти обязаны принять решение о ее сносе или ее приведении в соответствие. Также, отметили тогда в ответе на запрос НГС, судом был установлен факт самовольной реконструкции дома.
По словам Александра Глушинского, чтобы узаконить реконструкцию, теперь нужно либо пытаться каким-то образом убедить соседа впустить строителей на его половину дома и завершить необходимые работы, либо подавать иск в суд с просьбой разделить дом на два отдельных объекта недвижимости. Решение об этом пока не принято.