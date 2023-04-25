Две новосибирские пенсионерки выиграли суд у мэрии — власти требовали снести их дом

Представитель пенсионерок в суде Александр Глушинский сказал журналисту НГС, что они довольны решением и готовы его исполнить.



— Для нас самое главное было — сохранить дом в том виде, в каком он существует, не сносить — этого мы добились, — объяснил он. — Для нас не принципиально, узаконен дом или нет, важно, чтобы фактически он оставался на месте и люди могли там жить.



При этом юрист отметил, что решение пока не вступило в законную силу и он ожидает его обжалования. В мэрии Новосибирска сообщили, что юристы пока не успели ознакомиться с документом и не готовы его прокомментировать.

