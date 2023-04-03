Город против бабушек: мэрия Новосибирска требует от двух сестер снести дом, в котором они прожили всю жизнь

Мэрия Новосибирска потребовала снести дом, в котором живут сестры-пенсионерки и их семья, — чиновники сочли реконструкцию дома, построенного 75 лет назад, самовольной. Конфликт из-за этой переделки рассматривается в судах уже почти 10 лет: обновленная часть дома двух бабушек не устроила их соседа, который свою половину перестроил за несколько лет до них. Но свои суды он проиграл, а теперь проходит в новом деле как третье лицо. Как в конфликт соседей в частном секторе вступила мэрия, узнала журналист НГС.
Один старый дом, две семьи
Частный сектор микрорайона Золотая Горка, возможно, нельзя назвать историческим, но сформирован он уже довольно давно. Дома на улице Грекова — одни из первых, а вся улица когда-то была населена семьями, эвакуированными из центральных регионов во время Великой Отечественной войны.
Семья сестер Антонины Егоровой и Ольги Хохловой приехала в Новосибирск из Ленинграда. Их отец во время войны работал на Чкаловском заводе, и в 1948 году ему выделили половину длинного дома, рассчитанного на две семьи, рассказала Антонина Селивёрстовна. В этом доме они прожили всю жизнь и, даже когда завели свои семьи, остались жить вместе, уже с детьми.
— Я с рождения в этом доме, мы здесь выросли и состарились. Дом постарел, как и мы, разваливался. Это был шлаколитой дом, он не был временным, как бараки, но прошло уже 60 лет, — говорит Ольга Селивёрстовна.
В 2000-х сосед сестер-пенсионерок Владимир Феденёв реконструировал свою половину дома: обложил старые стены кирпичом, поднял над ними чердак. Реконструкцию, вспоминает Дмитрий, зять Ольги Селивёрстовны, он узаконил постфактум, получив подписанное соседками согласие.
— И он постоянно ходил и говорил, мол, у тебя тут стена разваливается, сделай уже что-то. Мы, честно говоря, до определенного момента даже не думали что-то строить. А он постоянно на это давил: «Делай, делай», — вспомнил Дмитрий. — Я к нему ходил и спрашивал, как и что делать, — он ведь уже всё построил. Он ответил: «Ты делай, потом с тобой сходим, как вы с нами, и всё».
Летом 2013 года семья сестер-пенсионерок решилась на обновление своей половины дома. На стройку деньги копили около 20 лет, говорит Ольга Селивёрстовна. Старые стены были к тому моменту уже в таком плачевном состоянии, что их решили выстроить заново, более основательно, но в контуре старого дома, не меняя его очертаний. Когда в 2014 году стали возводить над первым этажом второй, чтобы большой семье не было тесно, получили от соседа первый иск.
Соседский конфликт
— До этого конфликтов не было, отношения были добрососедские. Когда мы начинали заливать фундамент, он даже приходил нам подсказывать. И мы такого вообще не ожидали, — сказал Дмитрий.
Владимир Феденёв в иске потребовал снести самовольную постройку, но получил отказ. Юрист сестер Александр Глушинский, который представляет их в судах уже почти 10 лет, признаёт: они действительно не получили разрешение на реконструкцию своей части дома, и это, конечно, нарушение. Но на практике в Новосибирске таких домов много, и их вполне успешно узаконивают, если при строительстве были соблюдены необходимые нормы и правила.
Через год после вынесения первого решения, летом 2016 года, Владимир Феденёв подал новый иск к соседкам: он просил обязать их «устранить угрозу причинения вреда жизни, здоровью и имуществу». В требованиях был перечислен перечень работ, которые необходимо выполнить, — всего 15 пунктов.
Требования, указанные в иске их соседа, касались обеих частей дома: по документам это одно строение, которое находится в общей долевой собственности, как и прилегающая к нему земля. По словам Александра Глушинского, когда суд рассматривал самый первый иск, они пытались разделить имущество — выделить доли совладельцев дома и земли в натуре. Но мужчина делить имущество отказался.
Эти требования сёстры в суде признали, решение Владимир Феденёв не обжаловал, и оно вступило в законную силу. Семья пенсионерок взялась за работу, рассчитывая, что на этом конфликт закончится. Когда необходимые работы на половине сестер были выполнены, они должны были завершить всё и на половине соседа. Но он их не пустил.
— Господин Феденёв сам подал иск, потребовал выполнить эти работы. Мы согласились с этим. Была проведена судебная экспертиза, мы кивнули: «Окей, мы всё сделаем». Я надеялся, что на этом конфликт закончится: решение вступит в силу, мы это решение исполним, и всё будет прекрасно, люди смогут узаконить свою половину, — говорит Александр Глушинский. — Не тут-то было. Он категорически отказался нас пускать. Просто говорит: «Мне не надо».
По словам юриста, он пытался договориться с Владимиром Феденёвым и предлагал разные варианты: закончить стройку самостоятельно, оплатить рабочих, которых он выберет, выплатить компенсацию, чтобы он всё сделал сам, — тот отверг все предложения. Тогда уже сёстры подали иск в суд, чтобы обязать соседа допустить их до выполнения им же потребованных работ, — и выиграли. Решение ушло в исполнительное производство, но так до сих пор и не исполнено. Суд даже наложил на мужчину неустойку — предполагалось, что это побудит его согласиться на проведение работ. Но всё без толку.
В итоге, объясняет Александр Глушинский, получился замкнутый круг: чтобы узаконить реконструкцию старого дома, нужно завершить утвержденные судом работы на половине, к которой не дают доступ. В итоге и дом остается вне закона, и конфликт никак не завершается.
Связаться с Владимиром Феденёвым журналисту НГС не удалось — он не ответил на звонки. Адвокат Юлия Задорожная, представляющая его интересы в суде, отказалась комментировать его позицию.
— Я комментариев по текущим делам не даю, — коротко объяснила она.
Задели мэрию
В апреле 2022 года, согласно информации на сайте Дзержинского районного суда, иск к трем совладельцам дома подала мэрия Новосибирска. В документе (копия имеется в распоряжении редакции НГС) указано, что районная администрация обнаружила самовольную реконструкцию дома и самовольное занятие муниципальной земли — палисадника перед домом сестер, который они оградили забором. Мэрия потребовала у собственников освободить этот участок, а самовольную постройку привести в соответствие — фактически вернуть в прежний вид, демонтировав все новшества.
Спорный участок, объясняет Александр Глушинский, действительно муниципальный. На него в 2021 году мэрия выдала сестрам разрешение использования для озеленения — более того, пенсионерки даже заплатили за это право. Почему мэрия сочла установленное по его границе ограждение капитальным сооружением, а подпорную стенку, которая не дает палисаднику сползти вниз по крутой улице Грекова, — нарушением, юрист понять не может. Отступы, соблюсти которые также требуют в иске, не соблюдены на всей улице, указывает он: просто потому что в 1948 году, когда строили дома на ней, таких требований не было.
Спустя год городские власти свой иск уточнили, ссылаясь на выигранное Владимиром Феденёвым дело, которое он же, по утверждению сестер и их представителя, не дает завершить. Мужчину перевели в статус третьего лица, а требования к двум пенсионеркам остались те же. И они, подчеркивает Александр Глушинский, ровно такие же, как и те, в которых Дзержинский районный суд несколько лет назад отказал Владимиру Феденёву.
— Я не понимаю, что сейчас делает мэрия и зачем. Они это называют самовольной постройкой, говорят обязать бабушек либо привести половину дома в первоначальное состояние, либо снести и выселиться на улицу, — возмутился юрист. — У нас на прошлой неделе было заседание, я, честно говоря, психанул. Я представителю мэрии в суде задаю вопрос: «Зачем вы это делаете, чем нарушаются ваши права? Дом не на муниципальной земле, земля в частной собственности. В суд идут за защитой нарушенных прав. Вам что нужно?» Он говорит: «Вы не получили у нас разрешение на реконструкцию, и тем самым вы нарушили наши властные полномочия» — это цитата. Я говорю: «Я правильно понимаю, что вы обиделись, что у вас не спросили разрешения, и поэтому вы сейчас требуете снести дом?» Он говорит: «В принципе, да». У меня это не укладывается в голове. Я 20 лет работаю юристом и в первый раз с таким сталкиваюсь.
Журналист НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой пояснить позицию муниципалитета. Ответ за время подготовки материала не поступил. Новое заседание суда назначено на
При этом многие иски о самовольных постройках мэрия Новосибирска выигрывает: например, сейчас готовят к сносу павильон в Первомайском сквере. А вот необычную реконструкцию трансформаторной подстанции во дворе жилого дома, на которой тоже надстроили этаж, городские власти оспорить не смогли.