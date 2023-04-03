Город против бабушек: мэрия Новосибирска требует от двух сестер снести дом, в котором они прожили всю жизнь

Эти требования сёстры в суде признали, решение Владимир Феденёв не обжаловал, и оно вступило в законную силу. Семья пенсионерок взялась за работу, рассчитывая, что на этом конфликт закончится. Когда необходимые работы на половине сестер были выполнены, они должны были завершить всё и на половине соседа. Но он их не пустил.



— Господин Феденёв сам подал иск, потребовал выполнить эти работы. Мы согласились с этим. Была проведена судебная экспертиза, мы кивнули: «Окей, мы всё сделаем». Я надеялся, что на этом конфликт закончится: решение вступит в силу, мы это решение исполним, и всё будет прекрасно, люди смогут узаконить свою половину, — говорит Александр Глушинский. — Не тут-то было. Он категорически отказался нас пускать. Просто говорит: «Мне не надо».



По словам юриста, он пытался договориться с Владимиром Феденёвым и предлагал разные варианты: закончить стройку самостоятельно, оплатить рабочих, которых он выберет, выплатить компенсацию, чтобы он всё сделал сам, — тот отверг все предложения. Тогда уже сёстры подали иск в суд, чтобы обязать соседа допустить их до выполнения им же потребованных работ, — и выиграли. Решение ушло в исполнительное производство, но так до сих пор и не исполнено. Суд даже наложил на мужчину неустойку — предполагалось, что это побудит его согласиться на проведение работ. Но всё без толку.

