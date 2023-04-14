ВТБ забрал ипотечную квартиру в Мошково у недееспособной женщины с маленьким ребенком

Банк ВТБ забрал за долги ипотечную квартиру у недееспособной женщины с маленьким ребенком. Студию в 34 квадратных метра в Мошковском районе Новосибирской области решили забрать за накопившийся долг. На октябрь 2020 года сумма общего долга составляла около 570 тысяч рублей. Об этом корреспонденту НГС рассказал ее родной брат Сергей.
— Процесс о признании недееспособности моей сестры шел несколько лет. А в 2022 году я узнал, что идет суд по изъятию ее ипотечной квартиры в пользу банка. Тогда я подал ходатайство в Мошковский районный суд, чтобы это разбирательство приостановить до вынесения судом решения о недееспособности сестры. Его приостановили… В марте 2023 года суд признал сестру недееспособной. И после этого судебного решения я случайно узнаю, что банк всё же изъял квартиру, — рассказал журналисту Сергей.
Мужчина объяснил, что не успел предпринять какие-то действия — только созвонился с местной опекой, так как вскоре попал в больницу. Сергей считает, что ВТБ мог бы дождаться решения суда, а после, когда будут определены опекуны недееспособной, принять в погашение долга ее неиспользованный материнский капитал. А квартира, добавляет мужчина, могла быть оформлена на ребенка.
Сейчас мужчина планирует писать жалобы на ситуацию в разные инстанции, в том числе и в Следственный комитет. Копии всех судебных документов имеются в распоряжении НГС.
Корреспондент НГС обратился за комментарием в банк ВТБ с просьбой пояснить, почему квартиру изъяли в период судебного процесса по признанию ипотечного заемщика недееспособным. В банке рассказали журналисту, что «ВТБ всегда нацелен на урегулирование задолженности клиентов, для чего предлагает им индивидуальные решения в любой ситуации».
— По закону, если заемщик признается недееспособным после оформления кредита, его интересы представляет опекун. Для этого в банк необходимо предоставить соответствующее подтверждение, после этого погашение кредита переходит к опекуну, — прокомментировали в пресс-службе банка ВТБ.
Детальную информацию по конкретной ситуации в ВТБ дать отказались, сославшись на закон о банковской тайне.
Историю 30-летней сибирячки, которая с малышом автостопом путешествовала по стране, корреспондент НГС Илья Калинин рассказал 11 января 2023 года. Незадолго до этого женщину с полугодовалым ребенком заметили на автозаправке в Самаре. По словам очевидцев, она вела себя неадекватно. В итоге сибирячку-автостопщицу направили в местный психоневрологический диспансер, а ребенка — в детский дом, где они находятся до сих пор.