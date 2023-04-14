ВТБ забрал ипотечную квартиру в Мошково у недееспособной женщины с маленьким ребенком

— Процесс о признании недееспособности моей сестры шел несколько лет. А в 2022 году я узнал, что идет суд по изъятию ее ипотечной квартиры в пользу банка. Тогда я подал ходатайство в Мошковский районный суд, чтобы это разбирательство приостановить до вынесения судом решения о недееспособности сестры. Его приостановили… В марте 2023 года суд признал сестру недееспособной. И после этого судебного решения я случайно узнаю, что банк всё же изъял квартиру, — рассказал журналисту Сергей.

