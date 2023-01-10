Сибирячку, которая путешествовала автостопом с младенцем, отправили в психдиспансер

Жительницу Новосибирской области с полугодовалым ребенком поместили в самарский психоневрологический диспансер после того, как ее обнаружили на самарской автозаправке с неадекватным поведением по отношению к своему ребенку. Ребенок в итоге оказался в гастроэнтерологическом отделении Самарской областной детской клинической больницы имени Н. Н. Ивановой.

