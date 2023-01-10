Сибирячку, которая путешествовала автостопом с младенцем, отправили в психдиспансер

Жительницу Новосибирской области с полугодовалым ребенком поместили в самарский психоневрологический диспансер после того, как ее обнаружили на самарской автозаправке с неадекватным поведением по отношению к своему ребенку. Ребенок в итоге оказался в гастроэнтерологическом отделении Самарской областной детской клинической больницы имени Н. Н. Ивановой.
Об этом корреспонденту НГС рассказал ее родной брат.
— Мне сообщили, что сестру задержали в городе Самаре, так как на заправке она поила ребенка энергетиком или газировкой Sprite и кормила шоколадом, — пояснил корреспонденту НГС брат задержанной.
Мужчина также сообщил, что в настоящее время идет суд по вопросу дееспособности его сестры.
О том, что жительницу Новосибирской области с ребенком, путешествующую автостопом, обнаружили на самарской автозаправке, НГС рассказал 6 января. Информацию о сибирячке размещала уполномоченная по правам ребенка Надежда Болтенко. НГС также готовит большой материал по нашумевшей истории.