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Сибирячку, которая путешествовала автостопом с младенцем, отправили в психдиспансер

Ее брат рассказал, что женщина поила сына газировкой или энергетиком

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Сибирячку с грудным ребенком, обнаруженную на самарской автозаправке, поместили в психдиспансер

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Жительницу Новосибирской области с полугодовалым ребенком поместили в самарский психоневрологический диспансер после того, как ее обнаружили на самарской автозаправке с неадекватным поведением по отношению к своему ребенку. Ребенок в итоге оказался в гастроэнтерологическом отделении Самарской областной детской клинической больницы имени Н. Н. Ивановой.

Об этом корреспонденту НГС рассказал ее родной брат.

— Мне сообщили, что сестру задержали в городе Самаре, так как на заправке она поила ребенка энергетиком или газировкой Sprite и кормила шоколадом, — пояснил корреспонденту НГС брат задержанной.

Мужчина также сообщил, что в настоящее время идет суд по вопросу дееспособности его сестры.

О том, что жительницу Новосибирской области с ребенком, путешествующую автостопом, обнаружили на самарской автозаправке, НГС рассказал 6 января. Информацию о сибирячке размещала уполномоченная по правам ребенка Надежда Болтенко. НГС также готовит большой материал по нашумевшей истории.

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СамараДетиПсихдиспансерРебенокНеадекватное поведениеНадежда Болтенко
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