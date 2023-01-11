«Это не мать, это — монстр». История сибирячки, которая с малышом уехала автостопом в Самару и попала в психбольницу

В начале января в Самаре задержали жительницу Новосибирской области с шестимесячным ребенком. Женщина, путешествуя по стране автостопом, находилась на автозаправке и вела себя неадекватно по отношению к младенцу: поила его газировкой и кормила шоколадом. В итоге сибирячка с ребенком попали в самарские лечебные учреждения: мать — в психдиспансер, младенец — в гастроэнтерологическое отделение областной детской больницы. Корреспондент НГС Илья Калинин выяснил драматическую историю тридцатилетней женщины у ее родного брата, знакомых и ее бывших коллег. По этическим соображениям и чтобы не нарушать законодательство, мы не указываем место жительства героини статьи, а также не публикуем или изменили некоторые имена участников этой истории.
Энергетик для грудничка
История 30-летней Елены обрела скандальный резонанс в первую неделю января 2023 года, когда в СМИ попала информация о жительнице Новосибирской области с
Внимание путешественница Елена привлекла неадекватным поведением к своему ребенку, когда находилась на самарской автозаправке. Как рассказал позже корреспонденту НГС родной брат Елены Сергей, ему сообщали, что женщина кормила грудничка шоколадом и поила газировкой: то ли энергетиком, то ли «Спрайтом».
— Мне сообщили [из поискового отряда «ЛизаАлерт»], что сестру задержали в Самаре, так как на заправке она поила ребенка энергетиком или газировкой Sprite и кормила шоколадом, — пояснил Сергей.
В итоге молодая мама оказалась в Самарском психоневрологическом диспансере, а младенец — в гастроэнтерологическом отделении Самарской областной детской клинической больницы имени
Юрист на минималках
Рассказывая историю своей сестры, Сергей уточнил, что она уже два года нигде не работает, а путешествия автостопом последнее время для нее стали нормой.
— Ранее сестру то с границы Абхазии снимали, где она [якобы] искала маму, то потом полиция пеленговала ее в Челябинске, Краснодаре… За год до рождения ребенка она поездила немало. Это было в 2020–2022 годах… А когда родила ребенка, ее поместили в реабилитационный центр матери и ребенка, потому что на момент рождения у нее не было вообще ничего для малыша. Но в итоге она ушла из интерната, — поделился с журналистом мужчина.
Живет Елена вдвоем с ребенком в одном из поселков Мошковского района. У нее — квартира-студия, приобретенная в 2014 году в ипотеку. Тогда женщина, имеющая образование юриста, неплохо зарабатывала торговым представителем одной из алкогольных компаний, работала в рекламном агентстве, а позже — мастером маникюра. В трудное время, замечает Сергей, Елене помогали родные. Замужем она не была.
В сложные безденежные годы у молодой женщины накопился приличный долг, но удалось как-то заморозить процесс. Банк не будет предъявлять претензий по ипотечному долгу, заверил мужчина, до окончания происходящего в настоящее время судебного разбирательства о дееспособности Елены.
— Я не знаю точно, когда это (изменение состояния. — Прим. ред.) у нее началось, но ее [бывшие] коллеги рассказывали, что замечали такое в 2017 году. Я этого тогда не замечал, так как жил отдельно с семьей. Может, замечала наша мама [ее уже нет в живых], но она ничего не говорила, — подчеркнул Сергей.
«Вова следит за мной…»
Первые странности в поведении Елены, по словам ее брата, он заметил в 2018 году, когда сестра вместе с их мамой какое-то время гостили у него дома.
— Я подходил к работе, как мне звонят мама с моей женой и рассказывают, что Елена наглоталась таблеток. Я говорю: «Вызывайте срочно бригаду!» Ее тогда увезли в больницу, промыли желудок, а потом поместили в психиатрическую больницу. <…> Это произошло в марте 2018 года... Потом в мае 2019 года она снова попала в диспансер... Потом [в августе 2020 года] у нее было уголовное дело по
То уголовное дело для молодой женщины завершилось без особых последствий. Так как ее украденный товар в магазин вернулся сразу же, а из-за долго длящегося по объективным причинам следствия вышел срок давности, никакого наказания Елена, как рассказывает ее брат, не понесла. Но экспертиза обнаружила у девушки определенные странности.
— Стала замечать, что «люди вокруг смотрят на нее как-то не так». Общение со знакомыми стало носить какой-то «скрытый смысл». Находясь за рулем автомобиля, стала обращать внимание на буквы номеров других авто, пытаясь прочитать «послание», составляя предложение. Видела в цифрах «закономерность», пытаясь уловить предупреждение, — описывается в тексте судмедэкспертизы состояние женщины.
НГС располагает копией документов, о которых идет речь в статье, но в силу соответствующих законов не может продемонстрировать или более подробно процитировать их, как и сформулировать вынесенное для суда заключение экспертов.
Брат Елены Сергей предположил, что на сестру мог негативно повлиять давний случай, когда ей пришлось столкнуться с криминальными личностями, возможно, «крышевавшими» компанию, где она работала и якобы совершила другое хищение. Это дело до полиции не дошло: все вопросы урегулировали через криминалитет.
— Мы с ней общались очень близко. Работали вместе и жили по соседству — снимали рядом квартиры. <…> И еще в 2017 году я заметила за ней странности: она начала рассказывать про своего руководителя: что он на нее постоянно смотрит как-то не так… Но это ладно, девочки могут и надумать себе такое. Но однажды она сказала: «Ты видела, во "ВКонтакте" есть такая штука: "Музыка для тебя"? Так вот это вообще-то Вова (начальник. — Прим. ред.) для меня сделал». И потом начинает рассказывать, что Вова за ней следит. Что бабульку, которая сидит у подъезда, послал Вова следить, чтобы она не ушла никуда гулять… И вот везде у нее был этот Вова. <…> Но дальше стало еще хуже: однажды она продала почти в два раза дешевле свою машину и сказала, что этот перекупщик от Вовы, а Вова якобы купит ей крутой джип. А перед этим танцевала на крыше своей машины под окнами офиса, откуда уже уволилась, — вспомнила странное поведение Елены бывшая ее коллега Юлия.
«Когда родила ребенка и стала издеваться над ним»
Корреспондент НГС разыскал и пообщался с соседями Елены: как по ее квартире в поселке Мошковского района, так и с жителями села, где постоянно проживала мама Елены и Сергея.
Одна из таких сельских соседок вспомнила, как несколько лет назад Елена жила в доме мамы и делала уборку: вытащила вещи во двор и в какой-то момент начала их поджигать.
— Она (Елена. — Прим. ред.) говорит: «Я делала уборку». Повытаскивала все вещи [во двор], вот это самое… Ну и подожгла. Что там за уборка была, я не знаю. Соседи увидели, что пошел дым, вызвали главу администрации, он подъехал, какой-то разговор с ней составил, и всё прекратилось. <…> А вообще девчонкой она неплохой была: училась хорошо, институт закончила, но у нее вот только смена настроений была. Когда всё хорошо, так она веселая, активная, когда не очень — агрессивная, — вспомнила жительница деревни, в которой какое-то время у своей мамы проживала Елена.
Бывший глава сельсовета подтвердил журналисту НГС случай с поджогом вещей. Говорит, мол, приехал по вызову соседей, увидел закопченное лицо Елены и задымление и потребовал всё потушить. Девушка, говорит, послушалась сразу. На этом инцидент был исчерпан.
Озабоченность поведением Елены высказывают и соседи, проживающие в квартирах рядом со студией Елены. Одна из соседок замечает, что молодая женщина после рождения ребенка стала постоянным героем общедомового чата.
— На улице она ведет себя не агрессивно. Но когда дома, мы постоянно слышим такую нецензурную брань! И это мы даже записывали через дверь, когда в третий или четвертый раз вызывали полицию. Чтоб доказательства какие-то были, что не ложный вызов. Да и она не орет же целыми днями: прооралась — и тишина. Вот
Раздраженные жильцы постоянно обращаются в полицию и пишут коллективные жалобы как в мошковскую опеку, так и в прокуратуру. В прокуратуру — уже на органы опеки, которые, по мнению жильцов, не контролируют ситуацию в проблемной семье.
— Когда она жила одна, еще до рождения ребенка, и чудила с соседями — колеса протыкала, двери везде расписывала, корреспонденцию из ящиков вытаскивала — черт с ней! Ну чудачит… С кем не бывает с таким заболеванием. Но она хоть не агрессировала сильно. Но когда родила ребенка и стала издеваться над ним практически ежедневно: кричать на него, стучать. <…> Мне просто жалко ребенка... Я против, конечно, разлучения матери с ребенком, но это не мать, это — монстр. Натуральный монстр, который убивает психику ребенка, — вздыхает соседка.
Молчание опеки
Соседи Елены, как сообщили корреспонденту НГС, неоднократно просили разобраться с этими скандалами сотрудников отдела опеки Мошковского района. И те вроде даже приезжали с проверками. И полиция приезжала, которой Елена просто не открыла дверь. А для опеки, замечают местные жители, главными показателями, вероятно, являются чистота в доме и наличие продуктов питания.
— То, что она (Елена. — Прим. ред.) чистоплотная — тут я не спорю. Я видела регулярно, как она при открытой двери мыла порог, меняла коврики… В этом плане, скорее всего, у нее всё хорошо, я даже не сомневаюсь. Сама она не грязная, вещи не заношенные. Но то, что она творит морально с ребенком, — вот это страшно, понимаете… Да и я же не одна на нее вызываю полицию. На нее постоянно жалуются остальные соседи — с разных этажей. Вот в чате мы это обсуждали как раз перед ее исчезновением из дома, когда она в Самару уехала. Ребенок прям истошно кричал, когда она что-то кидала в стену, — рассказала соседка Елены.
Корреспондент НГС попытался получить комментарий от главного специалиста отдела опеки и попечительства Мошковского района Ирины Доос. Именно она, заметил Сергей, в курсе ситуации в семье Елены. Однако Доос не стала ничего комментировать журналисту, а посоветовала обратиться к своему руководителю — Светлане Каракуловой. По рабочему телефону Каракулову застать не удалось, а передать же своей начальнице телефонный номер журналиста с просьбой выйти на связь главный специалист мошковской опеки Доос отказалась.
Сергей, отвечая на возможный вопрос скептиков: «Зачем ему это надо?», постоянно повторяет, что он беспокоится за сестру, а теперь еще и за ребенка. Мужчина хочет лишь добиться, чтобы состояние Елены контролировали специалисты да она вовремя принимала ранее назначенное лекарство. Потому что, утверждает Сергей, когда его сестра выполняла рекомендации врачей, она была совершенно нормальной и никуда не пропадала.
— У меня за нее страх. Я не хочу, чтобы она где-нибудь погибла. Самое страшное, что она пропадает и непонятно что с ней происходит. Неизвестно, останется ли она живой или нарвется на кого-нибудь и вообще не вернется… Вот это самое страшное. Я хочу, чтобы врачи осмотрели ее и провели экспертизу. И убедили ее, чтобы она пила таблетки. И я совсем не хочу, чтобы ее разлучали с ребенком, — подчеркнул Сергей.
В начале октября 2022 года НГС рассказал о страшной истории с двухлетним мальчиком, которого обнаружили со следами насилия в Барабинске Новосибирской области. Тогда местные жители также жаловались в разные инстанции на странную ситуацию в семье, где двое маленьких детей жили без родного отца и постоянно кричали. Жители также жаловались и на бездействие местных органов опеки. А опека тогда также не стала комментировать ситуацию журналисту, отказав ему с достаточно циничным пояснением. Барабинской историей заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин, и вскоре к уголовному делу о насилии над ребенком добавилось уголовное дело против барабинской опеки.