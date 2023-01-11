«Это не мать, это — монстр». История сибирячки, которая с малышом уехала автостопом в Самару и попала в психбольницу

— Мы с ней общались очень близко. Работали вместе и жили по соседству — снимали рядом квартиры. <…> И еще в 2017 году я заметила за ней странности: она начала рассказывать про своего руководителя: что он на нее постоянно смотрит как-то не так… Но это ладно, девочки могут и надумать себе такое. Но однажды она сказала: «Ты видела, во "ВКонтакте" есть такая штука: "Музыка для тебя"? Так вот это вообще-то Вова (начальник. — Прим. ред.) для меня сделал». И потом начинает рассказывать, что Вова за ней следит. Что бабульку, которая сидит у подъезда, послал Вова следить, чтобы она не ушла никуда гулять… И вот везде у нее был этот Вова. <…> Но дальше стало еще хуже: однажды она продала почти в два раза дешевле свою машину и сказала, что этот перекупщик от Вовы, а Вова якобы купит ей крутой джип. А перед этим танцевала на крыше своей машины под окнами офиса, откуда уже уволилась, — вспомнила странное поведение Елены бывшая ее коллега Юлия.

