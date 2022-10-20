СК возбудил уголовное дело против опеки из-за двухлетнего мальчика со следами насилия
Местные жители обвиняли руководителя отдела опеки и попечительства в бездействии
Барабинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело против должностных лиц районного органа опеки после нашумевшей истории о насилии над двухлетним мальчиком.
О возбуждении дела Барабинский СК сообщил в ответе на запрос местного депутата Константина Терещенко. В СК подтвердили корреспонденту НГС информацию и пояснили, что дело находится в производстве. Ранее глава СК России Александр Бастрыкин требовал возбуждения этого дела.
В ответе СК сообщается, что дело против опеки выделено из другого уголовного дела, заведенного еще 31 августа 2022 года по факту обнаружения следов насилия у двухлетнего ребенка. Копия документа в распоряжении НГС имеется.
— 4 октября 2022 года следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ по ненадлежащему исполнению должностными лицами в области опеки и попечительства администрации Барабинского района Новосибирской области своих должностных обязанностей по защите прав детей и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов малолетнего потерпевшего, — сообщается в документе Барабинского межрайонного следственного отдела.
Там же говорится, что квалификация действий/бездействия должностных лиц органов будет дана в рамках расследования уголовного дела.
В начале октября НГС рассказал жуткую историю обнаруженного в Барабинске двухлетнего мальчика со следами насилия.