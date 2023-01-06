Сибирячка отправилась в путешествие автостопом с младенцем — их поймали в Самаре и направили в учреждение

Жительницу Новосибирской области обвинили в неадекватном отношении к пятимесячному ребенку. Как рассказала у себя в телеграм-канале уполномоченная по правам ребенка Надежда Болтенко, вечером 5 января поступил тревожный сигнал из поискового отряда «ЛизаАлерт» в Самаре.
— В праздничные дни продолжаем оперативно решать вопросы по возможным угрозам для жизни и здоровья детей. На автозаправке замечена женщина с неадекватным поведением по отношению к своему ребенку. Как оказалось, это была жительница нашей области, с которой мы еще осенью работали и обращались в областную прокуратуру с запросом о проведении проверки по качеству проводимой профилактической работы с семьей, — рассказала Надежда Болтенко в своем телеграме.
Как добавила уполномоченная, жительница области отправилась в путешествие автостопом по стране и тем самым создает угрозу для ребенка.
— Я срочно связалась с моей коллегой из Самарской области, мать и малыша поместили в реабилитационное учреждение для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. От всей души благодарю за оперативность уполномоченного по правам ребенка в Самарской области Марину Тарасову и поисковой отряд «ЛизаАлерт»! — добавила Надежда Болтенко.
Корреспондент НГС обратилась к Надежде Болтенко с просьбой уточнить, что за неадекватное поведение было замечено. На момент публикации уполномоченная по правам ребенка на запрос не ответила.
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