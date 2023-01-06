Сибирячка отправилась в путешествие автостопом с младенцем — их поймали в Самаре и направили в учреждение

— В праздничные дни продолжаем оперативно решать вопросы по возможным угрозам для жизни и здоровья детей. На автозаправке замечена женщина с неадекватным поведением по отношению к своему ребенку. Как оказалось, это была жительница нашей области, с которой мы еще осенью работали и обращались в областную прокуратуру с запросом о проведении проверки по качеству проводимой профилактической работы с семьей, — рассказала Надежда Болтенко в своем телеграме.