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График ремонта теплотрасс на следующий год — смотрим на карте, какие улицы перероют

Всего запланирован ремонт 18 километров теплосетей

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Компания планирует обеспечит теплом все новостройки

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«Сибирская генерирующая компания» показала, на каких улицах планируют делать ремонт в 2023 году. Карту реконструкции они показали во время доклада о подготовке к отопительному сезону 2022–2023.

Как рассказал директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков, задача компании на следующий год — обеспечить теплоснабжением все новые дома. Всего на 2023 год запланировано отремонтировать 18 километров тепломагистралей — это на 50% больше, чем в прошлом году.

Улицы, которые планируют ремонтировать:

Отопительный сезон стартовал в Новосибирске 15 сентября, но жилые дома начнут подключать только 19-го. Здесь мы публиковали график подключения.

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