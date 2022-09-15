График ремонта теплотрасс на следующий год — смотрим на карте, какие улицы перероют
Всего запланирован ремонт 18 километров теплосетей
«Сибирская генерирующая компания» показала, на каких улицах планируют делать ремонт в 2023 году. Карту реконструкции они показали во время доклада о подготовке к отопительному сезону 2022–2023.
Как рассказал директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков, задача компании на следующий год — обеспечить теплоснабжением все новые дома. Всего на 2023 год запланировано отремонтировать 18 километров тепломагистралей — это на 50% больше, чем в прошлом году.
Улицы, которые планируют ремонтировать:
Отопительный сезон стартовал в Новосибирске 15 сентября, но жилые дома начнут подключать только 19-го. Здесь мы публиковали график подключения.