«Люди болеть начинают»: новосибирцам пересылают фейк об опасности воды из-под крана — что говорит Роспотребнадзор

Жители Новосибирска начали получать в мессенджерах голосовое сообщения об опасности воды из-под крана. Им рекомендуют прекратить пить жидкость из-за якобы возможности заражения кишечными болезнями. В Роспотребнадзоре заявили, что это фейк.

Сообщение об этом также переслали редакции НГС. В нем говорится, что Роспотребнадзор предупредил людей не пить воду из-под крана.

— Светик, сейчас нас Роспотребнадзор предупредил строго-настрого воду из-под крана не пить. Девчонки по «скорой», кто работает, говорят: «Очень много вызовов по городу», — заявляет автор голосового сообщения. — Люди уже болеть начинают. Потому что болезней сейчас будет много кишечных. В зону затопления попали кладбища, попали скотомогильники. это все пойдет в водозаборы.

