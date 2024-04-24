«Люди болеть начинают»: новосибирцам пересылают фейк об опасности воды из-под крана — что говорит Роспотребнадзор

Жители Новосибирска начали получать в мессенджерах голосовое сообщения об опасности воды из-под крана. Им рекомендуют прекратить пить жидкость из-за якобы возможности заражения кишечными болезнями. В Роспотребнадзоре заявили, что это фейк.
Сообщение об этом также переслали редакции НГС. В нем говорится, что Роспотребнадзор предупредил людей не пить воду из-под крана.
— Светик, сейчас нас Роспотребнадзор предупредил строго-настрого воду из-под крана не пить. Девчонки по «скорой», кто работает, говорят: «Очень много вызовов по городу», — заявляет автор голосового сообщения. — Люди уже болеть начинают. Потому что болезней сейчас будет много кишечных. В зону затопления попали кладбища, попали скотомогильники. это все пойдет в водозаборы.
В аудиосообщении автор рекомендует взять бутилированную воду — запастись жидкостью, пока не возник ажиотаж. Вместе с тем в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области объяснили, что заявление о предупреждении жителей ведомством — фейк.
— Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области информирует граждан о том, что голосовое сообщение, которое «гуляет» по мессенджерам, о том, что Роспотребнадзор предупредил о том, чтобы воду из-под крана не пить, что очень много вызовов скорой помощи по городу с жалобами на рвоту и расстройство кишечника является фейком, — сказано в официальной группе управления во «ВКонтакте».
Специалисты сообщили, что Управление контролирует качество воды путем проведения лабораторных исследований проб, которые отобрали в мониторинговых точках.
Эпидемиологическая ситуация в Новосибирской области спокойная, уточнили в ведомстве. Роста заболеваемости нет.
В ноябре в Новосибирске начали рассылать сообщения о ядовитых духах. В полиции уточнили, что сообщений и заявлений по данному факту не поступало.