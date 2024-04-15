Тоже пичкают антибиотиками? Ученый-ветеринар объяснила, какое мясо лучше — курица или индейка

Индейка похожа на говядину, но нежнее Источник: Роман Данилкин / 63.RU











В магазинах по доступным ценам можно купить мясо индейки, и иногда по акции оно даже дешевле курицы. Насколько оно полезно, как выращивают эту птицу, используют ли в кормах для нее антибиотики? Какая индейка лучше — покрупнее или «стройная»? Что вкуснее и полезнее — голень, грудка, крылья?



Ответы на эти вопросы «Доктор Питер» искал вместе с экспертами.



В чём польза индейки

— Мясо индейки относится к низкокалорийным гипоаллергенным видам питания, идеально подходит для детского стола, начиная с периода прикормов, — рассказала Елена Морозова. — Популярность мяса индейки объясняется не только его вкусовыми качествами — оно похоже на говядину, но более нежное и высоким содержанием питательных веществ и витаминов по сравнению с другими видами домашней птицы.



Елена Морозова — доцент кафедры «Кормление и разведение сельскохозяйственных животных», кандидат сельскохозяйственных наук.

Польза индейки неоспорима, в ней содержится полноценный белок и полный набор необходимых для организма человека аминокислот. Кроме того:



индейка отлично насыщает;

помогает в укреплении иммунной системы;

снижает уровень стрессовых гормонов;

помогает наращивать мышечную массу;

защищает сердце от перегрузок.

Кому нельзя

В отношении индейки противопоказаний к употреблению немного, но о них стоит знать заранее, чтобы не нанести организму вред. Среди основных запретов можно выделить:



аллергические реакции на мясо индейки. Хотя это гипоаллергенный продукт, но индивидуальные реакции на нее не исключены, особенно в виде кожных высыпаний и пищеварительных расстройств;

нарушение усвоения белка при определенных патологиях, проблемах пищеварения;

тяжелая почечная недостаточность , когда перегрузка белком опасна, так как дает усиление работы почек. Индейка содержит много белка, ее стоит сразу же исключить из рациона;

подагра, поскольку индейка — это белки, содержащие пуриновые основания. В периоды обострений мясо исключают, в ремиссии количество резко сокращают.

Особенности выращивания индейки

— Выращивают индюшат различными способами: на глубокой подстилке и в клетках, с использованием пастбищ, выгулов или без них, — продолжает Елена Морозова. — Выбор того или иного способа выращивания зависит от породы индеек, климатической зоны и природных условий. Каждое хозяйство по разведению подбирает варианты под свои возможности.



Птица отличается высокой мясной продуктивностью, причем имеется возможность получения как мелких, так и крупных тушек, что обеспечивается разведением легкого, среднего и тяжелого кроссов (гибриды птиц).



— Индюшата легкого кросса быстро растут, срок выращивания — примерно 10–14 недель, — рассказывает эксперт. — Птиц среднего и тяжелого кроссов выращивают до 17- и 24-недельного возраста, что обусловлено не только достижением определенной предубойной массы, но и качеством мяса — содержанием аминокислот, а также насыщенных и ненасыщенных жирных кислот. Живая масса индюшат — самок, откармливаемых на мясо, в 4 месяца превышает 6 килограммов, у самцов в 5 месяцев живая масса достигает 12–14 килограммов.



По упитанности и качеству обработки тушки индеек и индюшат подразделяют на 1-й и 2-й сорта. Тушки 1-го сорта имеют хорошо развитые мышцы и отложения подкожного жира на груди и животе. У тушек 2-го сорта мышцы развиты удовлетворительно, а отложения подкожного жира незначительны или отсутствуют вообще.



Есть ли антибиотики?

При выращивании индейки так же, как и курицы, могут использоваться антибиотики. Но при соблюдении всех правил они не попадут к нам в тарелку и потом в организм, поскольку до момента убоя они в обязательном порядке выводятся из тушки. За этим следят по определенным показателям.



Кирилл Лунгул — шеф баров «Грядушка» и «Лофт», член гильдии шеф-поваров Волгограда.

Ножки или крылышки: что полезнее

— Полезны все части индейки, но крылышки более диетические, там жира меньше, — рассказал шеф-повар Кирилл Лунгул. — В ножках его может быть побольше, поэтому эта часть тушки сытнее. Грудка индейки — более постное, диетическое мясо, оно подходит для детей и пожилых людей, в нём также меньше жира.



Профессиональные повара готовят крылья индейки, как и куриные, только чуть по-другому и больше по времени. Но в основном для приготовления блюд используют филе и бедро без кости.



— Сами тушки, если они мелкие, тоже будут более постными, чем крупные, откормленные индейки, — уточняет эксперт. — Если же речь идет о деревенском индюке свободного выпаса, его мясо может быть более жестким, жилистым, иметь специфический запах.



Рецепт с индейкой: паста с острыми хлопьями

Попробуйте приготовить из индейки вкусное блюдо. На две порции вам понадобится:



фетучини — 130 г;

сливки 22% — 60 г;

филе индейки — 120 г;

хлопья острые паприки — 5 г;

соль, перец по вкусу;

соус Chili Sweet — 30 г;

соус тонкацу — 40 г;

тимьян — 3 г;

пармезан по желанию.

Отвариваем фетучини (кидаем в воду для варки тимьян) до состояния аль-денте, остужаем холодной водой, добавляем оливковое масло и убираем в сторону.

На разогретую сковороду с маслом кладем индейку (желательно, чтобы мясо было комнатной температуры), обжариваем до готовности.



Добавляем сливки и два соуса, затем пасту, перемешиваем и добавляем соль, перец.



Тушим на медленном огне 1 минуту с хлопьями.

Выкладываем на тарелку и посыпаем пармезаном.



Индюшатина поможет восполнить недостаток белка в организме

«Белок — это важный макронутриент, который нужен для здоровья костей и обмена веществ. Он также снижает риск хронических проблем со здоровьем, таких как остеопороз и сердечно-сосудистые заболевания», — рассказывает на своем сайте Майкл Мосли.



Эксперт назвал 5 признаков, которые выдают нехватку белка в рационе.



1. Постоянное чувство голода



Белок продлевает ощущение сытости между приемами пищи. А всё потому, что он снижает уровень гормона голода грелина. Благодаря этому есть хочется меньше.



И наоборот, при недостатке белка чувство голода усиливается — так организм подает знаки, что нужно пополнить запасы белка. Однако постоянное чувство голода приводит к перееданию и, как следствие, к набору веса.



2. Усталость и плохое настроение



«Исследования показали, что из-за недостатка белка организм увеличивает расход энергии. Это приводит к постоянному ощущению усталости и слабости», — говорит доктор Мосли.



Страдает и душевное состояние. Аминокислоты, которые являются строительными блоками белка, помогают регулировать выработку дофамина и серотонина, отвечающих за наше настроение.



«Если вы не едите достаточно белка, ваш уровень энергии и выработка гормонов счастья истощаются. Это приводит к плохому настроению и симптомам депрессии», — предупреждает врач.



3. Слабые волосы, кожа и ногти



Когда в организм поступает мало белка, он в первую очередь отправляет его на более важные для жизни функции. Поэтому волосы, кожа и ногти, которые состоят из таких белков, как коллаген, кератин и эластин, страдают от дефицита в первую очередь. Волосы истончаются, становятся ломкими. Кожа начинает шелушиться. На ногтевых пластинах появляются борозды.



4. Дряблые мышцы



Если организму не хватает белка из пищи, он начинает получать его из собственных запасов, то есть из мышц. Так он старается сохранить более важные ткани.



«Исследование показало, что всего одна неделя дефицита белка негативно влияет на скелетные мышцы, например те, которые контролируют осанку и движения», — говорит Мосли.



5. Сильная тяга к сладкому



Благодаря белку сахар медленнее всасывается в кровь.



— Когда мы едим недостаточно белковой пищи, уровень сахара в крови резко повышается, и также резко падает. В результате организм хочет быстрой энергии из сахара, чтобы попытаться стабилизировать его уровень в крови. И это приводит к порочному кругу, — объясняет доктор.

