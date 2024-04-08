«Отлично идет сжигание жира»: диетолог дала 10 советов, которые помогут скинуть лишние кило к лету

Диетолог дала советы, как привести тело к лету в порядок Источник: Александра Мамонтова, Татьяна Селезнева











Весна — идеальное время для того, чтобы начать готовиться к отпуску и пляжному сезону. Для этого необязательно усиленно заниматься спортом, можно начать с корректировки питания. Диетолог Татьяна Селезнева рассказала нашим коллеги из 76.RU, как привести в порядок тело к лету и на какие пищевые привычки нужно обратить внимание.

— Лето не за горами, дорогие! И пора доставать из шкафов любимые наряды! Что, платье стало вдруг мало? Значит, вы что-то делали неправильно, и сейчас, ранней весной, наступило отличное время исправлять ошибки в питании. Организм сам просит обновления и перезагрузки, — рассказала 76.RU Татьяна Селезнева.

Эксперт рекомендует придумывать себе меню заранее, учитывая плотный завтрак и обед, а также легкий ужин, пить много воды и разнообразить свое питание зелеными овощами. На вес может влиять и стресс.

Топ-10 лайфхаков, которые помогут привести тело в порядок к лету:

1. Планируйте свое питание накануне. Без плана всегда будет незаметное переедание.

2. Плотно завтракайте и обедайте, чтобы избежать вечерних и ночных «зажоров».

3. Уберите пищевой «мусор»: фастфуд, полуфабрикаты, продукты из переработанного мяса, сладкие газированные напитки, лимонады, пакетированные соки, соевый соус, маринады, алкоголь.

4. При составлении меню делайте ставку на белковые продукты и сложные углеводы (овощи, фрукты, крупы), натуральные жиры должны присутствовать в умеренном количестве. Белок должен составлять не менее 20% в структуре питания — это главный строительный материал.

5. Контролируйте потребление сахара и соли. Желательно потреблять сахаров не более 50 граммов в день, а соли — 3–5 граммов в день.

6. Пейте 1–1,5 литра чистой воды ежедневно.

7. Добавьте в рацион побольше овощей зеленого цвета, особенно в сыром виде: рукола, огурцы, айсберг, пекинская капуста и тому подобное.

8. Ложитесь спать до 23:00 и спите 7–8 часов. Во сне отлично идет сжигание жира. Если делать всё правильно — утром на весах вас ждет минус.

9. Найдите возможность для регулярной физической активности: прогулки, танцы, плавание, фитнес, подвижные игры с детьми — всё это увеличит энергетический дефицит, который нужен для снижения веса.

10. Не нервничайте по пустякам. У вас стресс? Глубоко вдохните и выдохните несколько раз, выпейте стакан воды, сделайте несколько физических упражнений. Всё пройдет — пройдет и это.

Татьяна Селезнева обращает внимание, что каждый человек должен следить за состоянием своего тела.

— И помните, вы — самый главный человек в своей жизни. Тело — лично ваше. И именно вы несете ответственность за его состояние. В первую очередь за то, как и чем его кормите, — добавила ярославский диетолог.

Недавно Татьяна Селезнева также перечисляла «мусорные» продукты, которые вредят организму, и называла список полезных продуктов, которые стоит внедрить в свой рацион.

«Мусорные» продукты бывают в рационе у большинства Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы











Показываем полезные продукты в одной карточке Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы









