НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как 0

1 м/c,

южн.

 755мм 47%
Подробнее
3 Пробки
USD 92,42
EUR 100,13
Реклама

СРОЧНО

Актриса из Новосибирска Мария Шумакова родила сына

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Увольняют из-за флирта
Кандидаты в шорт-лист премии
Скупают жильё на Бали
Репортаж с «Гастрокорта»
Самый дорогой безвиз
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Здоровье эксперт «Отлично идет сжигание жира»: диетолог дала 10 советов, которые помогут скинуть лишние кило к лету

«Отлично идет сжигание жира»: диетолог дала 10 советов, которые помогут скинуть лишние кило к лету

Делимся рекомендациями от ярославны Татьяны Селезневой

972
3 комментария
Диетолог дала советы, как привести тело к лету в порядок

Весна — идеальное время для того, чтобы начать готовиться к отпуску и пляжному сезону. Для этого необязательно усиленно заниматься спортом, можно начать с корректировки питания. Диетолог Татьяна Селезнева рассказала нашим коллеги из 76.RU, как привести в порядок тело к лету и на какие пищевые привычки нужно обратить внимание.

— Лето не за горами, дорогие! И пора доставать из шкафов любимые наряды! Что, платье стало вдруг мало? Значит, вы что-то делали неправильно, и сейчас, ранней весной, наступило отличное время исправлять ошибки в питании. Организм сам просит обновления и перезагрузки, — рассказала 76.RU Татьяна Селезнева.

Эксперт рекомендует придумывать себе меню заранее, учитывая плотный завтрак и обед, а также легкий ужин, пить много воды и разнообразить свое питание зелеными овощами. На вес может влиять и стресс.

Топ-10 лайфхаков, которые помогут привести тело в порядок к лету:

1. Планируйте свое питание накануне. Без плана всегда будет незаметное переедание.

2. Плотно завтракайте и обедайте, чтобы избежать вечерних и ночных «зажоров».

3. Уберите пищевой «мусор»: фастфуд, полуфабрикаты, продукты из переработанного мяса, сладкие газированные напитки, лимонады, пакетированные соки, соевый соус, маринады, алкоголь.

4. При составлении меню делайте ставку на белковые продукты и сложные углеводы (овощи, фрукты, крупы), натуральные жиры должны присутствовать в умеренном количестве. Белок должен составлять не менее 20% в структуре питания — это главный строительный материал.

5. Контролируйте потребление сахара и соли. Желательно потреблять сахаров не более 50 граммов в день, а соли — 3–5 граммов в день.

6. Пейте 1–1,5 литра чистой воды ежедневно.

7. Добавьте в рацион побольше овощей зеленого цвета, особенно в сыром виде: рукола, огурцы, айсберг, пекинская капуста и тому подобное.

8. Ложитесь спать до 23:00 и спите 7–8 часов. Во сне отлично идет сжигание жира. Если делать всё правильно — утром на весах вас ждет минус.

9. Найдите возможность для регулярной физической активности: прогулки, танцы, плавание, фитнес, подвижные игры с детьми — всё это увеличит энергетический дефицит, который нужен для снижения веса.

10. Не нервничайте по пустякам. У вас стресс? Глубоко вдохните и выдохните несколько раз, выпейте стакан воды, сделайте несколько физических упражнений. Всё пройдет — пройдет и это.

Татьяна Селезнева обращает внимание, что каждый человек должен следить за состоянием своего тела.

— И помните, вы — самый главный человек в своей жизни. Тело — лично ваше. И именно вы несете ответственность за его состояние. В первую очередь за то, как и чем его кормите, — добавила ярославский диетолог.

Недавно Татьяна Селезнева также перечисляла «мусорные» продукты, которые вредят организму, и называла список полезных продуктов, которые стоит внедрить в свой рацион.

«Мусорные» продукты бывают в рационе у большинства
Показываем полезные продукты в одной карточке

Ярославские врачи ранее рассказывали, как нехватка витаминов отражается на внешности.

ПО ТЕМЕ
Диетолог Диета Подготовка к лету Борьба с лишним весом Похудение Правильное питание
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ташкент — Самарканд — Бухара. Как россиянка съездила в Узбекистан и потратила 1700 долларов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов РФ, разрушены»: председатель «Росгидрогео» — о прорыве дамбы в Орске
Владислав Митрошин
Мнение
«Их не остановить»: жители Стрижей заявили митинг из-за стройки у озера — застройщик публично ответил на претензии
Игорь Белокобыльский
Гендиректор ГК «Стрижи»
Рекомендуем
Знакомства

Галина,  29

Геннадий,  28

Olga,  41

Olga,  33

Maksimus,  37

Анна,  36

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление