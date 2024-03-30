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Здоровье истории «Способен прожечь язык насквозь»: россиянин съел самый острый перец в мире и умер. Как так вышло?

«Способен прожечь язык насквозь»: россиянин съел самый острый перец в мире и умер. Как так вышло?

Собрали мнения экспертов и врачей о том, насколько опасен «каролинский жнец» и почему от него можно умереть

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Юрий Кручинин зачем-то решил испытать свой организм на прочность

58-летний рабочий из Волгоградской области умер после употребления в пищу самого острого в мире перца — «каролина риппер». По словам друзей, он просто очень любил острое и не мог себе в этом отказать. По мнению врачей, погибший мог наслушаться и начитаться экспертов из интернета, где многие верят, что острый перец лечит от некоторых заболеваний. Наши коллеги из V1.RU cобрали мнения экспертов о случившейся трагедии.

«Один перец можно полгода есть, он очень острый»


Погибший — Юрий Кручинин. Он то работал на стройке, то водителем, то плиточником и был простым работягой. С женой они давно развелись. По словам друга Юрия — Олега, он давно имел множество хронических заболеваний, в том числе цирроз печени.

— Он болел давно, я даже не знаю, откуда у него это было и как давно, он, в принципе, не бухал, не курил, — рассказал Олег. — Нормальный был. Но вот болел. Ему острое было противопоказано, но он его очень любил и не мог себе в этом отказать.

Некоторое время назад Юрий решил заказать на маркетплейсе «стимулятор дофамина» — «самый острый перец в мире» Carolina Reaper, или «каролинский жнец». Он свободно продается в открытом доступе и не запрещен.


— Ну вот заказал он его и купил, — рассказал Олег. — Мы вместе были тогда, но я пробовать даже не стал. Очень жгучий, судя по рассказам и описаниям. Один перец там можно около полугода есть, потому что он правда очень острый. А он съел пять таких перцев за месяц. Мы ему говорили, мол, тебе ж просто даже острое нельзя, не говоря уже о том, что этот самый острый перец в мире.

Несколько дней назад Юрий позвонил своему другу и сказал, что плохо себя чувствует. Олег тут же приехал к нему.

— Я вызвал скорую, его отвезли в больницу, положили сначала в терапию, потом ему хуже стало. Перевели в реанимацию, — рассказал Олег. — У него там потом воспалились уже все органы... Кровь нашли даже в почках. Видимо, перец вызвал такую реакцию.

У Юрия не было детей и семьи. Друзьям удалось найти только племянника. 29 марта Юрия похоронили на городском кладбище Камышина.

«Вредность острого для печени — это миф древний!»

Медики расходятся во мнениях по поводу влияния острого на печень

В комитете здравоохранения администрации Волгоградской области подтвердили, что Юрий Кручинин действительно умер 28 марта в Камышинской центральной городской больнице, но от объяснений причин его смерти и предпринятых медиками мерах по его спасению воздержались.

По словам главного внештатного специалиста-гепатолога по Московской области Павла Богомолова, людям с заболеваниями печени можно есть острое, а диеты, которые назначаются пациентам с подобными заболеваниями, уже давно изжили себя.

— Жирное, копченое, маринованное, острое никакого влияния на течение болезней печени оказать не может, — уверен медик. — Если речь шла о компенсированном циррозе, то никакого влияния перец на течение болезни оказать не мог. Если некомпенсированный цирроз, то там нужна диета, но только связана она с употреблением соли и белка. Мы в Московской области пытаемся извести диету номер 5, которую очень любят назначать при болезнях печени. Нужно искать причины в чем-то другом.

Однако, как рассказала журналистам кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии и неонатологии Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования ВолгГМУ, врач — гастроэнтеролог-диетолог Альбина Давыдова, острый перец мог стать причиной изъязвлений практически на всех органах Юрия.

— Перец мог вызвать химический ожог слизистой оболочки желудка, пищевода, двенадцатиперстной кишки, — рассказала Альбина Давыдова. — Началось кровотечение. Оно могло быть незначительным, но из-за того, что в процесс была вовлечена большая площадь внутри организма, начались осложнения. Пациенту категорически нельзя было употреблять в пищу острое. Если он наблюдался у врача и знал о своем диагнозе, то ему обязательно об этом говорили. Второй вопрос, что он мог бы насмотреться в интернете информации о том, что острый перец, наоборот, лечит и избавляет людей от каких-либо заболеваний. Самолечением, и тем более таким экстремальным, нельзя заниматься ни в коем случае.

Как рассказал заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ Михаил Стаценко, в медицине существует множество научных работ о полезных свойствах острого перца.

— В перце содержится алкалоид, который используется в различных пластырях и мазях. Они применяются для снятия боли, — говорит профессор Стаценко. — В плане лечения заболеваний печени перец и вещества, содержащиеся в нем, вряд ли могут быть эффективны. Во время употребления острого перца нагрузка возрастает не только на печень, но и на сердце. Функции печени и так были нарушены заболеванием мужчины, и использовать в лечении такие странные методы не следовало. Но стал ли «каролина риппер» причиной для ухудшения здоровья, мы сейчас достоверно сказать не можем.

«Будто ты обжег язык раскаленным маслом»

В интернете нашлось немало смельчаков, отважившихся на дегустацию этого перца. Блогеры снимали обзоры и подробно описывали свои ощущения после того, как попробовали «каролинского жнеца». Один из обзоров был написан еще в 2018 году.

— Перец жжет не сразу. Эта падла выжидает, как шакал, того момента, когда ты расслабишься, чтобы вдарить под дых правой похоронной, — рассказал один из тех, кто всё же продегустировал перец. — Ощущение такое, будто ты обжег язык раскаленным маслом, а после чего залпом пьешь стакан горячего чая. На протяжении минут 15. Масло сливочное, сливки и молоко помогают, но слабо. Ухудшает ситуацию то, что даже дышать становится больно, так как попадание воздуха на место контакта слизистой и перца только усиливает жжение. Из носа начинает течь через пару минут, как и слёзы от осознания того, что после — перцу надо будет выходить из тебя отнюдь не через рот. И всё было бы хорошо, если бы это жжение не распространялось всё глубже и глубже в ваш организм. Когда дело доходит до пищевода и желудка, любая изжога покажется блаженством. Кстати, губы лучше не облизывайте, так как они могут попасть под раздачу тоже.

Перец способен стать смертоносным оружием

Проводивший в Санкт-Петербурге в 2016 году чемпионат по поеданию перца «каролина риппер» известный шеф-повар и бизнесмен, телеведущий Сергей Малаховский, в свою очередь, рассказал, что во всём мире существует специальная шкала степени жгучести разных перцев, шкала Сковилля. Согласно этой шкале, то, что мы называем острым, соответствует самому началу этой шкалы.


— Чтобы черный перец перестал жечь, нужно 5 граммов сахара. Чтобы перестал жечь «огонек», нужно 30 граммов сахара. А у многих уже от «огонька» простого глаза вываливаются и слёзы текут. Чтобы перец «каролина риппер» перестал жечь, по этой шкале нужно три с половиной тонны сахара. Люди же, думая, что они всесильны, пытаются съесть такой перец, — рассказал известный шеф-повар. — Поедание перца можно тренировать, это штука тренируемая. Слизистая постепенно привыкает к острому. Употребление перца в пищу сравнимо с употреблением наркотиков — это факт. На самом деле, не употребляя запрещенных веществ, используя всего лишь перец, можно добиться полунаркотического эффекта. Поэтому многие остроеды — полунаркоманы.

Чтобы погасить жжение от перца, нужно использовать не молоко, а мяту

В мире существует множество сортов острого перца. Но, по словам шеф-повара, нужно осознавать, какова в нем концентрация капсаицина — алкалоида, который содержится в стручковом перце.

— Капсаицин — это очень маслянистое вещество. Можно ли от него умереть? Да, можно, — говорит Сергей Малаховский. — Если при поедании перца кому-то стало плохо, то не нужно бежать за молоком, кефиром или мороженым. Нужно пожевать мяту. Мята — это реальный и действенный антидот. Если человек хапнул много капсаицина, то первой реагирует поджелудочная. Начинается слезотечение, организм говорит: хватит! Если человек не прекращает это делать, то поджелудочная начинает работать как заведенная бензопила. У человека остается часов 10–20 на то, чтобы задуматься и остановиться. Так делать нельзя. «Каролина риппер» — это не самый острый перец. Есть еще острее. Есть такие, которые буквально разъедают язык после их употребления в пищу, и для этого достаточно лишь немного перца на кончике зубочистки.

ПО ТЕМЕ
Острый перец Камышин Смерть человека Ожог Отравление
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