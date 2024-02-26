«Захотели грызть мел? Бегите к врачу»: гастроэнтеролог предупредил об опасности изменения пищевых пристрастий

Тяга к непищевым продуктам — это отклонение от нормы, происходящее при сбое в организме, считает гастроэнтеролог.

— Речь идет не только о меле, а о любых непищевых продуктах и изменениях вкуса, а также при смене пищевых пристрастий, — объясняет диетолог и гастроэнтеролог Альбина Давыдова. — Например, человек никогда не ел творог и вдруг он каждый день, несколько раз в день начинает есть этот продукт. Это ситуация, которая требует детального обследования и решения возникших медицинских проблем. Врач должен разбираться, почему произошла смена пристрастий. Это могут быть гормональные изменения, те или иные дефицитные состояния по микроэлементам или по отдельным составляющим, например по белкам или витаминам.