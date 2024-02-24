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С этой болезнью сталкивается половина мужчин. Уролог дал советы, как сохранить молодость простаты

По статистике, 58% мужчин хотя бы раз в жизни чувствовали симптомы простатита

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Видео: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

С этой «стыдной» болезнью сталкивается добрая половина мужчин, но к специалистам обращаются в экстренных случаях: когда боль становится трудно терпеть, а вести нормальную сексуальную жизнь уже не получается.

Врач-уролог ФСНКЦ ФМБА России Иван Рендашкин рассказал о типичном пациенте, который приходит на прием и рассказывает о симптомах простатита. Это еще молодой мужчина, чаще всего от 30 лет, который уже столкнулся с неприятными симптомами и пытается сохранить нормальное функционирование мочеполовой системы. По словам доктора, количество переохлаждений и других повреждений предстательной железы к 30 годам уже может доходить до критического уровня.

— Многие переносят болезнь «на ногах». А каждое последующее обострение простатита гораздо тяжелее лечится, потому что железа уже повреждена, и не факт, что орган сможет восстановиться после предыдущего воспаления. Поэтому обязательно должна быть профилактика простатита. Никто не знает, какой запас прочности у вашего органа, — говорит врач.

В коротком видео Иван Рендашкин дал несколько советов, как сохранить молодость и работоспособность простаты.

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