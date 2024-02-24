С этой болезнью сталкивается половина мужчин. Уролог дал советы, как сохранить молодость простаты

Врач-уролог ФСНКЦ ФМБА России Иван Рендашкин рассказал о типичном пациенте, который приходит на прием и рассказывает о симптомах простатита. Это еще молодой мужчина, чаще всего от 30 лет , который уже столкнулся с неприятными симптомами и пытается сохранить нормальное функционирование мочеполовой системы. По словам доктора, количество переохлаждений и других повреждений предстательной железы к 30 годам уже может доходить до критического уровня.