С этой болезнью сталкивается половина мужчин. Уролог дал советы, как сохранить молодость простаты

С этой «стыдной» болезнью сталкивается добрая половина мужчин, но к специалистам обращаются в экстренных случаях: когда боль становится трудно терпеть, а вести нормальную сексуальную жизнь уже не получается.
Врач-уролог ФСНКЦ ФМБА России Иван Рендашкин рассказал о типичном пациенте, который приходит на прием и рассказывает о симптомах простатита. Это еще молодой мужчина, чаще всего от
— Многие переносят болезнь «на ногах». А каждое последующее обострение простатита гораздо тяжелее лечится, потому что железа уже повреждена, и не факт, что орган сможет восстановиться после предыдущего воспаления. Поэтому обязательно должна быть профилактика простатита. Никто не знает, какой запас прочности у вашего органа, — говорит врач.
В коротком видео Иван Рендашкин дал несколько советов, как сохранить молодость и работоспособность простаты.
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