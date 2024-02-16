Прокуратура проверит поликлинику после скандала в регистратуре, где новосибирец не смог записаться к врачу

Прокуратура начала проверку поликлиники Пашино после публикации НГС о том, что ее пациент не мог неделю попасть к врачу. Он сделал более 90 звонков, но так и не смог записаться к терапевту.
В итоге мужчина приехал в регистратуру, где попытался записать на видео разговор с сотрудниками. Ему показали на объявление, запрещающее вести съемку, и пригрозили вызвать охрану. Медицинский юрист Евгений Павлов объяснил, что запрет на видео и аудио съемку в поликлиниках незаконен несмотря на любые объявления.
— Прокуратура даст оценку исполнения должностными лицами ГБУЗ НСО «Городская больница N4» (к ней относится поликлиника в Пашино — Прим.ред.) законодательства в сфере здравоохранения и защиты персональных данных. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Корреспондент НГС дозвонилась до приемной главного врача Городской больницы №4, к которой относится поликлиника в Пашино. Журналиста попросили отправить официальный запрос, что и было сделано.
Накануне новосибирские следователи начали проверку из-за падения сибиряка с инсультом со стола томографа в Городской больнице № 11. Накануне жительница Новосибирска Юлия Туруспекова заявила, что всё произошло из-за халатности врачей.