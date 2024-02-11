Научный эксперимент доказал: эта ягода улучшит настроение и избавит от хандры за четыре дня

Предыдущие исследования доказали, что дефицит именно этого витамина оказывает существенное влияние на психологическое состояние, в том числе и на позитивный настрой.



В эксперименте участвовали 155 человек от 18 до 35 лет. У всех участников был понижен уровень витамина С в крови. Всех добровольцев разделили на три группы:

