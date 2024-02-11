Научный эксперимент доказал: эта ягода улучшит настроение и избавит от хандры за четыре дня

Наш рацион оказывает огромное влияние как на физическое, так и на психическое здоровье. Научный эксперимент доказал: ягода, которую можно найти практически в каждом магазине, помогает улучшить настроение меньше чем за неделю, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера».
Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии решили провести эксперимент — выяснить, как витамин С может повлиять на настроение, работоспособность и другие показатели людей.
Предыдущие исследования доказали, что дефицит именно этого витамина оказывает существенное влияние на психологическое состояние, в том числе и на позитивный настрой.
В эксперименте участвовали 155 человек от 18 до 35 лет. У всех участников был понижен уровень витамина С в крови. Всех добровольцев разделили на три группы:
- одни получали жевательную таблетку раз в день, которая содержала
250 мгвитамина С;
- другие испытуемые принимали плацебо;
- третьи каждый день съедали по два киви сорта SunGold kiwi.
Испытание длилось восемь недель. На протяжении всего времени участники оценивали свой жизненный тонус, настроение, психологическое благополучие, сон и физическую активность. Также у испытуемых раз в две недели измеряли концентрацию витамина С в плазме.
Результаты показали: и жевательные таблетки, и употребление киви помогли поднять уровень витамина С в организме участников за две недели. При этом испытуемые, в рацион которых включили киви, почувствовали положительное действие на жизненный тонус и настроение всего через четыре дня.
Добровольцы из третьей группы заметили, что улучшение самочувствия появилось через 4–16 дней. Настроение улучшилось, стало больше сил, появилась энергия. Та группа, которая принимала витамин С в таблетках, тоже заявила об улучшении самочувствия, однако эффект наступил минимум через 12 дней.
Чем еще полезен киви
- Помогает работе щитовидной железы;
- укрепляет иммунитет и заряжает человека энергией;
- положительно влияет на метаболизм;
- полезен для сердца, сосудов и ЖКТ;
- киви — природный антиоксидант, который позволяет улучшить состояние кожи, волос, ногтей;
- стимулирует синтез коллагена;
- из-за обилия клетчатки продукт улучшает пищеварение.
Хранить киви лучше в холодильнике, тогда они будут лежать 1,5–2 месяца и не портиться. Впрочем, это относится к плодам средней спелости, мягкие и совсем спелые плоды выдержат в холодильнике пару недель. Не нужно мыть ягоды перед тем, как положить на хранение, иначе они быстро сгниют, рассказывают эксперты Роспотребнадзора.
Признаки того, что вам не хватает витаминов
В это время года многие россияне часто страдают от нехватки витаминов. Ранее эксперты рассказали, как понять, что у вас гиповитаминоз, и что делать в этом случае.
Симптомы гиповитаминоза зависят от того, какого витамина не хватает в организме. Они могут быть самыми разными: от ухудшения зрения до кровотечений, проблем в работе внутренних органов, говорит терапевт клиники «Здравица» Елена Стоян. Если у вас часто бывает простуда, хроническая усталость, общая слабость, проблемы со сном, выпадение волос, ломкость ногтей, сухость кожи, снижение зрения, нужно проверить уровень витаминов.
— Дефицит витамина D очень распространен у жителей северных регионов. Основной его причиной является нехватка солнечного света, ведь именно под влиянием солнечных лучей в организме происходит его синтез. Другой проблемой является нехватка данного витамина в продуктах питания, — объяснила терапевт.
Помимо D, часто не хватает витаминов А, С, группы В, фолиевой кислоты. Зимой, во время длительных холодов, малого количества солнца и дефицита свежих ягод и овощей, резервы нашего организма истощаются. В результате к началу весны многие чувствуют себя неважно.
— Появляются слабость, подавленное настроение и сонливость, отмечается снижение концентрации внимания и нарушение памяти, ухудшение состояния кожи, волос, ногтей, кровоточивость десен, плохо заживающие трещинки в уголках рта, а порой даже судороги, мышечная боль и плохая координация движения, — перечисляет Елена Стоян.
О том, почему с такими симптомами надо идти к врачу и к чему может привести бесконтрольный прием витаминов и пищевых добавок, читайте в материале.