«Пришлось прыгать с высоты»: у новосибирца при падении разорвался позвоночник — его скрутили болтами, и мужчина смог ходить

Друзья положили его на доски и повезли в больницу. Первые снимки были сделаны в больнице в Чулыме.

— На снимке в позвоночнике было три не связанных между собой куска. Дырка была. Это уже в НИИТО его в кучку собрали, на болтики красиво прикрутили, — отметил мужчина. — Сначала был страх, потому что лежишь на земле и понимаешь, что двигать можешь только руками.

Благодаря поддержке друзей, жены и родственников Геннадий быстро собрался с духом и заявил, что намерен уже через два месяца после операции гулять с собакой. Почти так и получилось. На ноги он встал примерно через это время.