«Пришлось прыгать с высоты»: у новосибирца при падении разорвался позвоночник — его скрутили болтами, и мужчина смог ходить

Новосибирец получил тяжелейшую травму позвоночника, когда упал с высоты третьего этажа — фактически его позвоночник разорвался. Врачи экстренно провели сложнейшую операцию и спустя год реабилитации Геннадий Бельский ходит на контрольные осмотры на своих ногах.
«Ноги выдержали, а позвоночник — нет»
Геннадий Бельский в ноябре 2022 года получил серьезную травму спины, прыгнув с высоты третьего этажа. Остается загадкой, что вынудило его это сделать, сам Геннадий говорить об этом не захотел, но из разговора понятно — прыжок он совершил не по доброй воле.
— Я вынужден был прыгнуть с большой высоты, примерно с третьего этажа — и переломился в пояснице. Когда понял, что я уже не могу избежать падения, собрался и приземлился на ноги. То есть я не знаю, помогло ли это или спасло, но приземлившись на ноги, согнулся вперед. Соответственно, ноги выдержали, а позвоночник, поясница не предназначена для подобных прыжков. У меня был взрывной перелом позвоночника, сразу отказали ноги, и я по телефону вызвал своих друзей, — вспоминает Геннадий Бельский.
Друзья положили его на доски и повезли в больницу. Первые снимки были сделаны в больнице в Чулыме.
— На снимке в позвоночнике было три не связанных между собой куска. Дырка была. Это уже в НИИТО его в кучку собрали, на болтики красиво прикрутили, — отметил мужчина. — Сначала был страх, потому что лежишь на земле и понимаешь, что двигать можешь только руками.
Благодаря поддержке друзей, жены и родственников Геннадий быстро собрался с духом и заявил, что намерен уже через два месяца после операции гулять с собакой. Почти так и получилось. На ноги он встал примерно через это время.
— Самое главное в данной ситуации не впасть в позицию жертвы: «Вот как же я такой несчастный, упал, мне теперь плохо». Это прямая дорога в никуда. Это прямая дорога в кресло. Я себе сразу сказал, что я встану. Не знаю, как я это сделаю, каким образом, но встану, — уверено заявил Геннадий.
После выписки мужчина боролся изо всех сил: ежедневные упражнения, массажи, корсеты. И вот уже как четыре месяца у него нет особых ограничений. Он ходит на футбол и охоту, занимается плаванием и лыжами. Болты из спины убрать уже нельзя.
— Пикают рамки, но показываешь спину и спокойно проходишь, — пожал плечами Геннадий.
«Это стержень, это желание победить»
Врачи НИИТО подчеркивают, что такая травма, как у Геннадия — смертельно опасная. Смертность высока сразу после ее получения. Умереть человек может и после операции от осложнений, процент таких случаев составляет 10–15%.
При ударе мужчина получил несколько переломов позвонков, в том числе полный взрывной (с разрушением) перелом со смещением в канал. Геннадий поступил в НИИТО в течение 12 часов после травмы. Хирурги двух отделений провели операцию с «освобождением» спинного мозга, восстановлением анатомии позвонков и установкой металлоконструкции.
— Это самый оптимальный срок для лучшего отдаленного результата после этой хирургии. Операция длилась 7 часов, — объяснил Алексей Ластевский, заместитель директора по лечебной работе, заведующий травматолого-ортопедическим отделением №1 НИИТО им. Я. Л. Цивьяна.
Врач не могли гарантировать Геннадию, что тот сможет ходить. И когда пациент заявил, что будет ходить, медики отнеслись к такому заявлению немного со скепсисом.
— И через 4 месяца он заходит с тростью. Идет сам. Человек шел к победе и пришел к ней, — отметил Алексей Ластевский. — Это сила духа, это стержень, это желание победить. Лечение тяжелых повреждений — это не просто операция. Это всегда работа и хирурга и пациента.
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