«Ногу, говорили, ампутируют»: сибиряк из-за страшной аварии потерял должность начальника на заводе — как его спасали

«Ноги собрали просто из кусков и свернули болтиками»

Жизнь 39-летнего Вадима Точиленко разделилась на до и после 4 года назад: в страшном ДТП он получил тяжелейшие травмы ног и чуть не лишился одной из них. Из искореженной машины сибиряка вытащили и срочно отправили в Искитимскую районную больницу. Откладывать операцию врачи не могли: тяжелые открытые переломы обеих ног угрожали жизни сибиряка.

— С правой ногой еще там врачи могли сами справиться, а с левой все было сложнее: полностью была разрушена таранная кость. Ноги собрали просто из кусков, свернули болтиками и установили в природное место, — уже спокойно вспоминает Вадим. — Спустя месяц после ДТП левая нога начала гнить. Я добился, чтобы меня перевели в областную больницу, где мне сделали рентген и срочно провели операцию — нужно было все убирать, иначе был бы остеомиелит. Сказали, что мне попросту ногу ампутируют, если все быстро не сделать. Выбора не было особо.