«Ногу, говорили, ампутируют»: сибиряк из-за страшной аварии потерял должность начальника на заводе — как его спасали

Новосибирские врачи заново собрали ногу 39-летнему сибиряку, чтобы он мог полноценно ходить и работать. Вадим Точиленко попал в ДТП и после нескольких операций лишился части костей в левой ноге, а также успешной карьеры. Нога стала короче на 4,5 сантиметра, болела, а передвигаться мужчина мог только на двух костылях. Для него аппарат целые сутки печатал имплант из титана, а врачи провели несколько сложнейших операций. Как врачи спасали мужчину, узнала корреспондент НГС.
«Ноги собрали просто из кусков и свернули болтиками»
Жизнь 39-летнего Вадима Точиленко разделилась на до и после 4 года назад: в страшном ДТП он получил тяжелейшие травмы ног и чуть не лишился одной из них. Из искореженной машины сибиряка вытащили и срочно отправили в Искитимскую районную больницу. Откладывать операцию врачи не могли: тяжелые открытые переломы обеих ног угрожали жизни сибиряка.
— С правой ногой еще там врачи могли сами справиться, а с левой все было сложнее: полностью была разрушена таранная кость. Ноги собрали просто из кусков, свернули болтиками и установили в природное место, — уже спокойно вспоминает Вадим. — Спустя месяц после ДТП левая нога начала гнить. Я добился, чтобы меня перевели в областную больницу, где мне сделали рентген и срочно провели операцию — нужно было все убирать, иначе был бы остеомиелит. Сказали, что мне попросту ногу ампутируют, если все быстро не сделать. Выбора не было особо.
Таранная кость — одна из костей предплюсны, формирующая нижнюю часть голеностопного сустава. Соединяется с больше- и малоберцовой костями.
Остеомиелит — тяжелый инфекционно-воспалительный процесс, поражающий все элементы кости.
В областной больнице левую ногу мужчине спасли, но удалили таранную кость и лодыжку, а на малой берцовой кости установили пластину. Нога перестала двигаться и стала в итоге короче на 4,5 сантиметра. Передвигаться Вадим мог только с двумя костылями. У него было еще несколько операций, а потом на глаза его подруге попался сюжет из НИИТО — о том, как сибирячке восстановили таранную кость с помощью 3Д-принтера. У Вадима появилась надежда на то, что он сможет нормально ходить, жить, работать и воспитывать маленького сына.
— Я работал очень долгое время заместителем начальника отдела комплектации на новосибирском авиазаводе. Всегда моя профдеятельность связана была со снабжением. Потом стал начальником отдела одного из мебельных заводов, и это все случилось. Все это время хожу только на костылях, и с работой все в упадок пришло. Даже давить не надо было, сам все я понимал, — пожимает плечами Вадим.
Чтобы не сидеть дома, как Илья Муромец
В Новосибирском НИИТО им. Я. Л. Цивьяна врачи Вадиму радужных прогнозов не давали. Сразу сказали: операция, и не одна, будут очень сложными, подобные вмешательства — большая редкость, всего в год проводят около 10. Травматолог-ортопед Игорь Пахомов в принципе всегда очень сдержан в формулировках, при этом подчеркивает: новую технологию нужно внедрять, потребность очень высока.
Пахомов Игорь Анатольевич — травматолог-ортопед, доктор медицинских наук, заведующий травматологическим отделением №5 — отделение стопы и голеностопного сустава, ведущий научный сотрудник Новосибирского НИИТО им. Я. Л. Цивьяна.
— Таранная кость особенная: она очень функционально важная, но ранимая, плохо переносит травмы, особенно переломы. И есть огромное количество заболеваний, которые ее избирательно поражают, — отметил Игорь Пахомов. — Переломы таранной кости не самые частые, примерно 2% от всех повреждений скелета, но все же таких пациентов немало. Эти пациенты имеют тенденции накапливаться. Редко кто решает их проблемы столь кардинально. Так прицельно и со стремлением сохранить движение мало кто работает.
Врач также объяснил, как получилось, что у Вадима так сильно пострадала именно таранная кость. В автомобиле ноги водителя выдвинуты вперед и при столкновении именно стопы принимают на себя самый тяжелый удар, который затем распространяется выше. Из-за гноения врачи были вынуждены принять решение об удалении разрушенной кости, но отсутствие костей врачей не остановило.
Лечение разделили на два этапа. Сначала врачам нужно было сформировать «вилку голеностопного сустава» — восстановить высоту ноги и тем самым выровнять рост мужчины. Внутрь установили спейсер — распорку из медицинского костного цемента из специального материала Polymethylmetacrylat PMMA, которая позволила Вадиму двигать ногой.
— В итоге сформировались лодыжки, пересаженная кость с таза приросла на новом месте, что позволило сохранить пространство для постоянного импланта таранной кости. И в его случае потребовалась еще и установка компонента голеностопного сустава, — пытается объяснить Игорь Анатольевич, водя ручкой по рентгену.
Если говорить простым языком, то врачи просто собрали ногу Вадима ниже колена заново. Но впереди был второй этап: нужно было установить постоянный титановый протез таранной кости. 3Д-принтер печатал его сутки по специальному макету — именно для Вадима.
Имплант установили и отправили Вадима на реабилитацию. На вопросы, сможет ли мужчина ходить сам и когда, Игорь Пахомов отвечает не сразу. А затем аккуратно напоминает: прогнозы делать неразумно.
— Невозможно гарантировать что-то или предсказывать. Мы, идя параллельно с природой, выполнили все условия, которые создадут нашему пациенту хорошие возможности для реабилитации. Мы не боги, мы не исцеляем — мы создаем условия для того, чтобы собственные силы организма, способность к регенерации — чтобы это все сыграло. Чтобы не было такого, что молодой парень сидит дома, как Илья Муромец сидит на печи, и никуда не ходит, — подчеркивает врач.
Служить имплант может сколько угодно, ведь он из титана, но только при благоприятном стечении обстоятельств. Первый эндопротез такого рода в НИИТО поставили пять лет назад — у пациентки сейчас все хорошо.
— Мы можем рассчитывать на десятилетия. Были случаи в практике, что имплант не прижился. Кто работает, у того могут возникать проблемы. Мы сейчас формируем в принципе парадигму работы с такими пациентами и имплантами. Мы делаем индивидуальные пластины, гвозди и мы, естественно, не знаем пока той границы метода, за которую заходить не надо. Но мы работаем и пока мы довольны, — резюмирует Игорь Пахомов.
Жизнь после операции
Спустя 1,5 месяца с разрешения врача Вадим снял лангету и начал вставать на обе ноги, плавно увеличивая нагрузку. На связи с мужчиной постоянно врачи. Вадима отправили на реабилитацию в санаторно-курортный центр PARUS в Кудряшовском.
— Спустя пять дней я начал самостоятельно, без опоры на костыли передвигаться на небольшие расстояния своими ногами, — делится своими успехами Вадим. — Безусловно, далеко не все процедуры проходили безболезненно, но другого, собственно, я и не ожидал. Я прекрасно понимал, что для максимального результата мне необходимо терпеть, как профессиональному спортсмену для достижения титула чемпиона.
Вадим пока не работает, у него установлена инвалидность, но мириться с этим он не намерен. Хотя пока по улице он передвигается на костылях.
— Очень надеюсь на крайнюю операцию, которая должна откорректировать положение стопы, что позволит ходить после реабилитации самостоятельно. Мой источник сил — в первую очередь семья. Главным мотиватором для восстановления является сын: я не хочу чтобы он видел меня в таком состоянии всегда. И после восстановления хочу устроиться на работу, чтобы лучше помогать ему в финансовом плане, — объясняет мужчина.
Сыну Вадима 7 лет, в этом году он пошел в первый класс. Вадим говорит, что хотел бы проводить с ним больше времени. Сейчас он готовится к очередной операции в НИИТО — врачам нужно еще корректировать движения голеностопного сустава. Но мужчина уверен, что ему удастся отбросить костыли и подолгу гулять с сыном.
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