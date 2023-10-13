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Истории

«Ногу, говорили, ампутируют»: сибиряк из-за страшной аварии потерял должность начальника на заводе — как его спасали

Он борется за здоровье изо всех сил ради маленького сына

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Вадим Точиленко верит, что сможет ходить без костылей. А врачи прикладывают все усилия, чтобы его мечта исполнилась

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Новосибирские врачи заново собрали ногу 39-летнему сибиряку, чтобы он мог полноценно ходить и работать. Вадим Точиленко попал в ДТП и после нескольких операций лишился части костей в левой ноге, а также успешной карьеры. Нога стала короче на 4,5 сантиметра, болела, а передвигаться мужчина мог только на двух костылях. Для него аппарат целые сутки печатал имплант из титана, а врачи провели несколько сложнейших операций. Как врачи спасали мужчину, узнала корреспондент НГС.

«Ноги собрали просто из кусков и свернули болтиками»

Жизнь 39-летнего Вадима Точиленко разделилась на до и после 4 года назад: в страшном ДТП он получил тяжелейшие травмы ног и чуть не лишился одной из них. Из искореженной машины сибиряка вытащили и срочно отправили в Искитимскую районную больницу. Откладывать операцию врачи не могли: тяжелые открытые переломы обеих ног угрожали жизни сибиряка.

— С правой ногой еще там врачи могли сами справиться, а с левой все было сложнее: полностью была разрушена таранная кость. Ноги собрали просто из кусков, свернули болтиками и установили в природное место, — уже спокойно вспоминает Вадим. — Спустя месяц после ДТП левая нога начала гнить. Я добился, чтобы меня перевели в областную больницу, где мне сделали рентген и срочно провели операцию — нужно было все убирать, иначе был бы остеомиелит. Сказали, что мне попросту ногу ампутируют, если все быстро не сделать. Выбора не было особо.

Таранная кость — одна из костей предплюсны, формирующая нижнюю часть голеностопного сустава. Соединяется с больше- и малоберцовой костями.
Остеомиелит — тяжелый инфекционно-воспалительный процесс, поражающий все элементы кости.

В областной больнице левую ногу мужчине спасли, но удалили таранную кость и лодыжку, а на малой берцовой кости установили пластину. Нога перестала двигаться и стала в итоге короче на 4,5 сантиметра. Передвигаться Вадим мог только с двумя костылями. У него было еще несколько операций, а потом на глаза его подруге попался сюжет из НИИТО — о том, как сибирячке восстановили таранную кость с помощью 3Д-принтера. У Вадима появилась надежда на то, что он сможет нормально ходить, жить, работать и воспитывать маленького сына.

— Я работал очень долгое время заместителем начальника отдела комплектации на новосибирском авиазаводе. Всегда моя профдеятельность связана была со снабжением. Потом стал начальником отдела одного из мебельных заводов, и это все случилось. Все это время хожу только на костылях, и с работой все в упадок пришло. Даже давить не надо было, сам все я понимал, — пожимает плечами Вадим.

Чтобы не сидеть дома, как Илья Муромец

Протез напечатали специально для Вадима

Протез напечатали специально для Вадима

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В Новосибирском НИИТО им. Я. Л. Цивьяна врачи Вадиму радужных прогнозов не давали. Сразу сказали: операция, и не одна, будут очень сложными, подобные вмешательства — большая редкость, всего в год проводят около 10. Травматолог-ортопед Игорь Пахомов в принципе всегда очень сдержан в формулировках, при этом подчеркивает: новую технологию нужно внедрять, потребность очень высока.

Пахомов Игорь Анатольевич — травматолог-ортопед, доктор медицинских наук, заведующий травматологическим отделением №5 — отделение стопы и голеностопного сустава, ведущий научный сотрудник Новосибирского НИИТО им. Я. Л. Цивьяна.

— Таранная кость особенная: она очень функционально важная, но ранимая, плохо переносит травмы, особенно переломы. И есть огромное количество заболеваний, которые ее избирательно поражают, — отметил Игорь Пахомов. — Переломы таранной кости не самые частые, примерно 2% от всех повреждений скелета, но все же таких пациентов немало. Эти пациенты имеют тенденции накапливаться. Редко кто решает их проблемы столь кардинально. Так прицельно и со стремлением сохранить движение мало кто работает.

Врач также объяснил, как получилось, что у Вадима так сильно пострадала именно таранная кость. В автомобиле ноги водителя выдвинуты вперед и при столкновении именно стопы принимают на себя самый тяжелый удар, который затем распространяется выше. Из-за гноения врачи были вынуждены принять решение об удалении разрушенной кости, но отсутствие костей врачей не остановило.

Операция по установке титанового протеза длилась несколько часов

Операция по установке титанового протеза длилась несколько часов

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Лечение разделили на два этапа. Сначала врачам нужно было сформировать «вилку голеностопного сустава» — восстановить высоту ноги и тем самым выровнять рост мужчины. Внутрь установили спейсер — распорку из медицинского костного цемента из специального материала Polymethylmetacrylat PMMA, которая позволила Вадиму двигать ногой.

— В итоге сформировались лодыжки, пересаженная кость с таза приросла на новом месте, что позволило сохранить пространство для постоянного импланта таранной кости. И в его случае потребовалась еще и установка компонента голеностопного сустава, — пытается объяснить Игорь Анатольевич, водя ручкой по рентгену.

Если говорить простым языком, то врачи просто собрали ногу Вадима ниже колена заново. Но впереди был второй этап: нужно было установить постоянный титановый протез таранной кости. 3Д-принтер печатал его сутки по специальному макету — именно для Вадима.

Большое белое пятно — новая таранная кость Вадима

Большое белое пятно — новая таранная кость Вадима

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Имплант установили и отправили Вадима на реабилитацию. На вопросы, сможет ли мужчина ходить сам и когда, Игорь Пахомов отвечает не сразу. А затем аккуратно напоминает: прогнозы делать неразумно.

— Невозможно гарантировать что-то или предсказывать. Мы, идя параллельно с природой, выполнили все условия, которые создадут нашему пациенту хорошие возможности для реабилитации. Мы не боги, мы не исцеляем — мы создаем условия для того, чтобы собственные силы организма, способность к регенерации — чтобы это все сыграло. Чтобы не было такого, что молодой парень сидит дома, как Илья Муромец сидит на печи, и никуда не ходит, — подчеркивает врач.

Служить имплант может сколько угодно, ведь он из титана, но только при благоприятном стечении обстоятельств. Первый эндопротез такого рода в НИИТО поставили пять лет назад — у пациентки сейчас все хорошо.

— Мы можем рассчитывать на десятилетия. Были случаи в практике, что имплант не прижился. Кто работает, у того могут возникать проблемы. Мы сейчас формируем в принципе парадигму работы с такими пациентами и имплантами. Мы делаем индивидуальные пластины, гвозди и мы, естественно, не знаем пока той границы метода, за которую заходить не надо. Но мы работаем и пока мы довольны, — резюмирует Игорь Пахомов.

Жизнь после операции

В санатории ногу разрабатывали на новейшем оборудовании

В санатории ногу разрабатывали на новейшем оборудовании

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Спустя 1,5 месяца с разрешения врача Вадим снял лангету и начал вставать на обе ноги, плавно увеличивая нагрузку. На связи с мужчиной постоянно врачи. Вадима отправили на реабилитацию в санаторно-курортный центр PARUS в Кудряшовском.

— Спустя пять дней я начал самостоятельно, без опоры на костыли передвигаться на небольшие расстояния своими ногами, — делится своими успехами Вадим. — Безусловно, далеко не все процедуры проходили безболезненно, но другого, собственно, я и не ожидал. Я прекрасно понимал, что для максимального результата мне необходимо терпеть, как профессиональному спортсмену для достижения титула чемпиона.

Вадим пока не работает, у него установлена инвалидность, но мириться с этим он не намерен. Хотя пока по улице он передвигается на костылях.

— Очень надеюсь на крайнюю операцию, которая должна откорректировать положение стопы, что позволит ходить после реабилитации самостоятельно. Мой источник сил — в первую очередь семья. Главным мотиватором для восстановления является сын: я не хочу чтобы он видел меня в таком состоянии всегда. И после восстановления хочу устроиться на работу, чтобы лучше помогать ему в финансовом плане, — объясняет мужчина.

Сыну Вадима 7 лет, в этом году он пошел в первый класс. Вадим говорит, что хотел бы проводить с ним больше времени. Сейчас он готовится к очередной операции в НИИТО — врачам нужно еще корректировать движения голеностопного сустава. Но мужчина уверен, что ему удастся отбросить костыли и подолгу гулять с сыном.

Почитайте, как в прошлом году новосибирские врачи спасли космонавта после неудачного прыжка с парашютом — ему сделали позвонок из ребра.

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