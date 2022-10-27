Новосибирские врачи спасли космонавта после неудачного прыжка с парашютом — ему сделали позвонок из ребра
Михаил Корниенко рассказал, что получил травму, так как не рассчитал ветер
Новосибирские врачи спасли космонавта Михаила Корниенко после неудачного прыжка с парашютом. Он совершил этот прыжок на День ВДВ 2 августа 2022 года на аэродроме в Подмосковье.
Михаил Корниенко — Герой России, летчик-космонавт РФ. Совершил два космических полета с выходами в открытый космос. Суммарная продолжительность выходов — 12 часов 17 минут. Опытный парашютист, совершивший 130 прыжков. Сыграл самого себя в фильме 2016 года «Ёлки 5».
Михаил Корниенко рассказывает, что не рассчитал ветер, взял не тот купол и сразу по скорости понял, что его сильно несет на землю. В травмпункте ему сказали, что есть перелом, который может срастись за 2–3 месяца. Но когда Михаил Корниенко оказался в Новосибирске, то узнал, что от позвонка остались сплошные осколки.
— Новосибирск — центр науки, третий город. Поэтому я не ошибся, не жалею и не сомневаюсь, — замечает космонавт.
Травматолог-ортопед Новосибирского НИИТО
Алексей Ластевский — заведующий травматолого-ортопедическим отделением
Михаил Корниенко быстро пошел на поправку, и сегодня, 27 октября, его выпишут из НИИТО.
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