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Новосибирские врачи спасли космонавта после неудачного прыжка с парашютом — ему сделали позвонок из ребра

Михаил Корниенко рассказал, что получил травму, так как не рассчитал ветер

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Обратиться в НИИТО Михаилу Корниенко посоветовали знакомые в Новосибирске, когда он приехал сюда по делам

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Новосибирские врачи спасли космонавта Михаила Корниенко после неудачного прыжка с парашютом. Он совершил этот прыжок на День ВДВ 2 августа 2022 года на аэродроме в Подмосковье.

Михаил Корниенко — Герой России, летчик-космонавт РФ. Совершил два космических полета с выходами в открытый космос. Суммарная продолжительность выходов — 12 часов 17 минут. Опытный парашютист, совершивший 130 прыжков. Сыграл самого себя в фильме 2016 года «Ёлки 5».

Михаил Корниенко рассказывает, что не рассчитал ветер, взял не тот купол и сразу по скорости понял, что его сильно несет на землю. В травмпункте ему сказали, что есть перелом, который может срастись за 2–3 месяца. Но когда Михаил Корниенко оказался в Новосибирске, то узнал, что от позвонка остались сплошные осколки.

— Новосибирск — центр науки, третий город. Поэтому я не ошибся, не жалею и не сомневаюсь, — замечает космонавт.

Михаил Корниенко неудачно прыгнул на День ВДВ 2 августа 2022 года

Михаил Корниенко неудачно прыгнул на День ВДВ 2 августа 2022 года

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Травматолог-ортопед Новосибирского НИИТО им. Я. Л. Цивьяна Алексей Ластевский говорит, что зачастую сложные повреждения позвоночника лечатся нелегко. Пациенту применили комбинированную методику с использованием импланта с собственной костью: взяли фрагмент из ребра.

Алексей Ластевский — заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 1 НИИТО, врач травматолог-ортопед, нейрохирург, кандидат медицинских наук.

Михаил Корниенко благодарен врачам за помощь

Михаил Корниенко благодарен врачам за помощь

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Михаил Корниенко быстро пошел на поправку, и сегодня, 27 октября, его выпишут из НИИТО.

Ранее мы рассказывали, что новосибирские врачи спасли 9-летнюю девочку с «вывихом головы» после ДТП — таких пациентов около 135 в мире.

НИИТОКосмонавтМихаил Корниенко
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