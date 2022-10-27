Новосибирские врачи спасли космонавта после неудачного прыжка с парашютом — ему сделали позвонок из ребра

Михаил Корниенко быстро пошел на поправку, и сегодня, 27 октября, его выпишут из НИИТО.



Ранее мы рассказывали, что новосибирские врачи спасли 9-летнюю девочку с «вывихом головы» после ДТП — таких пациентов около 135 в мире.