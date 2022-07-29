135 выживших в мире: новосибирские врачи спасли 9-летнюю девочку с «вывихом головы» после ДТП

Спинальный хирург НИИТО Алексей Ластевский объясняет, что в мире проведено всего около 56 полноценных исследований, посвященных этой травме, за период с 1966 по 2020 год. Всего 3 публикации в мире первого уровня доказательности. Описано всего 135 выживших пациентов с этим диагнозом в публикациях за период с 1965 по 2001 год, то есть раньше пациенты чаще всего погибали с такой травмой в связи с проблемами диагностики и интерпретации повреждений, применением неэффективных технологий лечения. По России, по его словам, статистики нет.