135 выживших в мире: новосибирские врачи спасли
9-летнюю девочку с «вывихом головы» после ДТП
Без операции даже поворот головы мог привести к летальному исходу
Новосибирские врачи спасли
Почему такие операции редки
В пресс-службе Новосибирского НИИТО им. Я. Л. Цивьяна пояснили, что в мире описано всего несколько случаев подобной хирургии, потому что в основном люди, к сожалению, погибают на месте вследствие травмы. Такую травму можно условно назвать «вывихом головы». В медицинской литературе она называется атланто-окципитальная дислокация.
Девочке установили в шейный отдел металлоконструкцию, зафиксировавшую голову и верхние шейные позвонки. Действовать нужно очень осторожно и точно, поэтому такие операции — редкость.
Спинальный хирург НИИТО Алексей Ластевский объясняет, что в мире проведено всего около 56 полноценных исследований, посвященных этой травме, за период с 1966 по 2020 год. Всего 3 публикации в мире первого уровня доказательности. Описано всего 135 выживших пациентов с этим диагнозом в публикациях за период с 1965 по 2001 год, то есть раньше пациенты чаще всего погибали с такой травмой в связи с проблемами диагностики и интерпретации повреждений, применением неэффективных технологий лечения. По России, по его словам, статистики нет.
Алексей Ластевский — заведующий травматолого-ортопедическим отделением
— Разрыв стабилизирующих связок между затылком и первым, вторым шейными позвонками очень опасен: пациент погибает либо сразу в момент травмы от повреждения жизненно важных центров — дыхательного и сосудо-двигательного, расположенных в продолговатом мозге, либо позже — от возникших осложнений. Невыполненная в ранние сроки операция, направленная на стабилизацию затылочно-шейного отдела, может привести к фатальному исходу. То есть основная проблема — это повреждение стабилизирующего комплекса на уровне кранио-вертебрального перехода (граница между основанием черепа и верхнешейным отделом позвоночник. — Прим. ред.), — комментирует врач.
Он добавляет, что дети чаще выживают с такими травмами:
— Эти травмы чаще всего у детей выявляются по той простой причине, что у них отмечается более горизонтальное положение суставных поверхностей мыщелков затылочной кости, большая эластичность связочного аппарата и относительно большим весом головы.
Как всё произошло
Мама пострадавшей в ДТП Полины Галина Горшкова рассказывает, что они с семьей ехали от родственников в Барнауле по трассе и увидели на ней серьезную аварию:
— Начали машину объезжать, скорость у нас была, наверное, 10–15 километров в час, не больше. А в нас встречная машина врезалась на скорости не меньше 100–110. Пострадали все, кто был в машине. Паша, мой пятилетний сын, сидел на заднем сидении в кресле и получил минимальные травмы. Мой папа был за рулем: у него перелом коленной чашечки. Я сидела на переднем пассажирском сидении и получила разрыв внутренностей и перелом позвоночника. Слава богу, не очень серьезный.
А дочь Полина, которая ехала на заднем сидении, получила самые серьезные травмы.
— Конечно, я очень испугалась. У нее было всё в крови. Она прям захлебывалась кровью, слюнями. Я ее успокаивала. Она, умничка, прям держалась. Мы дождались скорой, — вспоминает мама девочки.
Галина Горшкова благодарна врачам за спасение ее дочери.
Сама Полина говорит, что помнит всё произошедшее: после аварии она даже не могла говорить. Когда девочка проснулась, первая ее мысль была: «Где мама?»
— Я занимаюсь танцами с 3 лет, езжу в разные города выступать. Еще люблю рисовать, гулять с подругами, веселиться. Люблю математику в школе, — говорит о себе девочка.
Сейчас с Полиной всё хорошо: она идет на поправку.
Ранее мы рассказывали о том, что новосибирские врачи вернули зрение пациентке, которая ослепла на один глаз из-за опухоли в голове.