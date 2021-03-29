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Новосибирские врачи вернули зрение пациентке, которая ослепла на один глаз из-за опухоли в голове

Женщина приехала из Армении, в родной стране не нашлось специалистов, которые смогли бы ей помочь

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За последние три года лечение в НИИТО прошли около 500 пациентов из разных городов Казахстана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Китая, Турции, Франции и других стран

За последние три года лечение в НИИТО прошли около 500 пациентов из разных городов Казахстана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Китая, Турции, Франции и других стран

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В Новосибирске нейрохирурги вернули зрение ослепшей на один глаз пациентке

Врачи Новосибирского НИИТО им. Я. Л. Цивьяна вернули зрение ослепшей на один глаз пациентке из Армении — у нее была большая опухоль.

— К моменту операции в нейрохирургическом отделении 34-летняя Кристина Овсепян из маленького города Горис (Армения) уже ослепла на левый глаз и имела выраженное снижение остроты на правый глаз из-за гигантской опухоли, сдавливающей и обрастающей зрительные нервы и обе сонные артерии, — рассказали журналисту НГС в пресс-службе НИИТО.

Как говорит сама пациентка, она стала хуже видеть левым глазом в 2016 году — сразу после родов. Тогда Кристина обратилась к офтальмологу, но консервативное лечение не помогло, и с 2018 года почти перестал видеть и правый глаз. МРТ головного мозга показало гигантскую опухоль — менингиому турецкого седла (полое образование внутри черепа человека — в нем располагается гипофиз). Получив результаты, Кристина обратилась к нейрохирургам.

На снимке слева опухоль до операции, справа — после нее

На снимке слева опухоль до операции, справа — после нее

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Кристина рассказала, что на родине не смогла получить квалифицированную помощь, поэтому ее семья стала искать возможности лечения в России.

В НИИТО ее прооперировал нейрохирург Вячеслав Ступак: пациентке удалили менингиому, которая влияла на магистральные базальные сосуды головного мозга, внутреннюю сонную артерию слева и разрушала левый зрительный нерв. Сейчас пациентка уже может видеть левым глазом, но зрение еще будет восстанавливаться.

— Послеоперационный период у Кристины Овсепян протекал гладко. Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии под наблюдение невролога по месту жительства. Уже на момент выписки Кристина отмечала улучшение состояния, и мы надеемся, что зрение значительно улучшится в ближайшем будущем, — поясняет Вячеслав Ступак.

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