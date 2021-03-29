Новосибирские врачи вернули зрение пациентке, которая ослепла на один глаз из-за опухоли в голове

Врачи Новосибирского НИИТО им. Я. Л. Цивьяна вернули зрение ослепшей на один глаз пациентке из Армении — у нее была большая опухоль.



— К моменту операции в нейрохирургическом отделении 34-летняя Кристина Овсепян из маленького города Горис (Армения) уже ослепла на левый глаз и имела выраженное снижение остроты на правый глаз из-за гигантской опухоли, сдавливающей и обрастающей зрительные нервы и обе сонные артерии, — рассказали журналисту НГС в пресс-службе НИИТО.

Как говорит сама пациентка, она стала хуже видеть левым глазом в 2016 году — сразу после родов. Тогда Кристина обратилась к офтальмологу, но консервативное лечение не помогло, и с 2018 года почти перестал видеть и правый глаз. МРТ головного мозга показало гигантскую опухоль — менингиому турецкого седла (полое образование внутри черепа человека — в нем располагается гипофиз). Получив результаты, Кристина обратилась к нейрохирургам.