Новосибирские врачи вернули зрение пациентке, которая ослепла на один глаз из-за опухоли в голове

В Новосибирске нейрохирурги вернули зрение ослепшей на один глаз пациентке
Врачи Новосибирского НИИТО
— К моменту операции в нейрохирургическом отделении
Как говорит сама пациентка, она стала хуже видеть левым глазом в 2016 году — сразу после родов. Тогда Кристина обратилась к офтальмологу, но консервативное лечение не помогло, и с 2018 года почти перестал видеть и правый глаз. МРТ головного мозга показало гигантскую опухоль — менингиому турецкого седла (полое образование внутри черепа человека — в нем располагается гипофиз). Получив результаты, Кристина обратилась к нейрохирургам.
Кристина рассказала, что на родине не смогла получить квалифицированную помощь, поэтому ее семья стала искать возможности лечения в России.
В НИИТО ее прооперировал нейрохирург Вячеслав Ступак: пациентке удалили менингиому, которая влияла на магистральные базальные сосуды головного мозга, внутреннюю сонную артерию слева и разрушала левый зрительный нерв. Сейчас пациентка уже может видеть левым глазом, но зрение еще будет восстанавливаться.
— Послеоперационный период у Кристины Овсепян протекал гладко. Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии под наблюдение невролога по месту жительства. Уже на момент выписки Кристина отмечала улучшение состояния, и мы надеемся, что зрение значительно улучшится в ближайшем будущем, — поясняет Вячеслав Ступак.
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