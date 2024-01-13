«На кону жизнь детей»: мамы онкобольных детей пожаловались на перебои с кровью для переливания — их обвинили в нагнетании паники

Мамы детей, проходящих лечение в отделении онкогематологии Новосибирской областной больницы, пожаловались на странную и откровенно тревожную ситуацию: в новогодние каникулы неожиданно закончилась тромбомасса. И это при том, что некоторым маленьким пациентам переливания требуются каждые несколько дней, а низкие показатели крови могут привести их в реанимацию — и это еще не худший вариант. По словам встревоженных сибирячек, в частных разговорах врачи и сотрудники центра крови перекладывали вину друг на друга, а их самих и вовсе обвинили в паникерстве. НГС выслушал обеспокоенных мам и попытался понять: действительно ли под новый год онкобольные дети остались без драгоценной крови, и если да, кто в этом виноват.
«Это может довести до реанимации»
О том, что в новогодние каникулы может появиться дефицит компонентов крови, мамы пациентов детского онкогематологического отделения начали говорить еще в конце 2023 года. 18 декабря на странице благотворительного фонда «Подари жизнь» опубликовали напоминание о том, что запасы тромбомассы практически иссякли.
— Предупреждали, что назревает дефицит и просили по возможности сдавать кровь. Мы размещали эти посты в соцсетях, делали рассылку в WhatsApp, люди ездили, сдавали. Но в декабре такой острой необходимости еще не было, — рассказала мама пациентки отделения онкогематологии Евгения Крохта.
Ее пятилетняя дочка Лада борется с нейробластомой (злокачественная опухоль, чаще всего поражающая маленьких детей), и новые компоненты крови нужны ребенку через несколько дней после каждого нового курса химиотерапии. Показатели крови у девочки врачи замеряют каждый день, чтобы вовремя сделать переливание.
Ситуация контролируемая, но тревожная — особенно для родителей. Осложняется она тем, что тромбомасса — продукт скоропортящийся, и надолго ее не запасешь. А сдать ее может только повторный донор, о котором медики точно знают: человек не страдает инфекционными заболеваниями.
По словам Евгении, несмотря на все усилия родителей, их друзей и знакомых и просто неравнодушных новосибирцев, когда тромбомасса понадобилась, оказалось, что ее не хватает.
— Это страшно, когда у тебя ребенок без тромбоцитов: ты боишься, что он упадет, не дай бог, поцарапается, и кровь не остановится, — говорит Евгения. — Это может довести до реанимации. У нас пошли синяки на ногах, немножко кровило из носа — это уже тревожный знак. У нас тромбоцитов на данный момент (разговор состоялся 9 января — Прим. ред.) — 8, вчера было 13. Мы ушли в глубокую аплазию.
Аплазия в гематологии — резкое подавление кроветворной функции костного мозга.
— У нас не такой низкий показатель был, как у ребятишек в других палатах. Но когда к нам пришел врач, он сказал: у вас 30 единиц, я бы, говорит, уже вам покапал, — рассказала мама другой пациентки, девятилетней Лизы, Наталья Яковлева. — Я спросила, почему вы не покапаете, а он ответил: в наличии нет тромбомассы.
Наталья искренне удивилась: она лично выкладывала посты в соцсетях, и люди приходили сдавать кровь даже во время праздников. Но, по словам женщины, доктор в ответ только покачал головой.
— Он сказал: нам говорят, что тромбомассы нет. Сказал, что уже обратились в пожарную часть, чтобы из пожарной части люди ходили, сдавали [кровь], — вспомнила женщина.
Обе мамы сходятся во мнении: доктора из отделения к дефициту никакого отношения не имеют и сделали все, чтобы обеспечить компонентами крови их дочек. Но им все равно пришлось изрядно понервничать.
— На праздниках нам перелили с 5 января один раз. Тогда было 13 тромбоцитов, нам перелили, на следующий день они у нас повысились до 40 и потом опять начали падать: 20, 13, 8, — говорит Евгения Крохта. — Слава Богу, сегодня (9 января — Прим.ред.) нам один пакет тромбоцитов привезли, перелили. Девочке маленькой четырехлетней, у которой три тромбоцита, я не знаю, сколько перелили, может быть, два пакета, но сейчас не капают.
С Натальей Яковлевой, которая особенно активно публиковала призывы сдавать кровь, некий человек — в переписке он представился сотрудником Центра крови — связался сам. Он заявил, что никакого дефицита тромбомассы нет, и фактически обвинил ее в нагнетании паники.
— С нашей стороны все заявки обл.больницы и других учреждений выполнены на 100%. Информация в посте сеет панику и не имеет отношения к действительности, — написал мужчина.
Правда, перед Натальей он извинился за то, что ей лишний раз пришлось тревожиться, но ответить на вопрос, когда в отделении появятся долгожданные компоненты крови, не смог. Вместо этого попросил сообщить имена врачей, которые обвинили в отсутствии тромбомассы Центр крови.
— Он начал нашу заведующую обвинять, говорить, что созванивались, а она ответила, что тромбомасса не требуется, якобы у детей все прекрасно, и показатели хорошие, — рассказала Наталья Яковлева. — Не может быть такого, чтобы заведующая так сказала.
— Мы просто в шоке от того, как он врет красиво, — говорит Евгения Крохта. — Сегодня знакомая сдает кровь для моего ребёнка, и ей говорят, что родители зря устроили панику, что все нормально, и тромбоциты есть, и крови достаточно. Крови, не спорю, достаточно. С эритроциторной массой у нас вообще все в порядке, без проблем ее в любой день доставляют. А вот с тромбоцитами проблема.
Уже на следующий день после того, как женщины забили тревогу и обратились к журналистам, дефицит действительно кончился. Как, впрочем, и праздники.
— Понимаете, на кону жизни детей, — говорит Наталья Яковлева. — Я так понимаю, в праздничные дни не было взаимозаменяемых людей, которые могут делать заявки, отпускать [тромбомассу]. Насколько мне известно, наши знакомые ездили в четверг [4 января], в 12 часов, но Центр был закрыт. Они не работали.
Это была последняя капля?
НГС связался с благотворительным фондом «Защити жизнь». 18 декабря в его официальном паблике было опубликовано предупреждение о том, что запасы тромбомассы в Центре крови на исходе, и именно этот пост заставил Евгению и Наталью просить помощи у новосибирцев через социальные сети.
В фонде заверили: ситуация с дефицитом была, что называется, сезонной.
— Поток доноров в конце декабря сильно сократился из-за погоды (стояли сильные морозы) и предпраздничной суеты, — объяснили в «Защити жизнь». — Мы попросили найти время для доброго дела и поддержать наших подопечных, напомнили, как работает Центр крови.
Сотрудники фонда также объяснили, что информация была актуальна на момент публикации.
Чтобы понять, действительно ли на новогодних каникулах сложилась опасная ситуация с дефицитом компонентов крови, НГС обратился с запросами в Новосибирскую областную больницу и Центр крови.
По данным Новосибирского областного центра крови, никаких проблем с тромбомассой не было, ведь доноров принимали даже в праздничные дни — правда, не во все, зато больше 250 человек.
— Для обеспечения всех медицинских организаций Новосибирска и Новосибирской области в короткоживущих компонентах донорской крови — концентрате тромбоцитов (срок годности 5–7 суток) в период новогодних праздников с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года Центр крови осуществлял прием доноров в выходные и праздничные дни 30 декабря, 4 и 5 января, — ответили на запрос НГС в Центре крови. — Суммарно за праздничные дни принято 277 доноров.
Заявки новосибирских больниц, согласно официальному ответу, Центр крови даже перевыполнил: вместо 137 доз концентрата предоставил 143, а конкретно в Областную больницу — 63 вместо запрошенных 59.
Обвинений в переписке своего менеджера по связям с общественностью, который действительно переписывался с Натальей в Центре крови не увидели: согласно ответу на запрос, переписку они перечитали с юристом.
В Новосибирской областной больнице также уверяют, что поставки тромбомассы шли по плану, но периодически такие планы непредсказуемо корректирует жизнь. Несмотря на то, что сформированные 27 и 28 декабря 2023 года заявки были выполнены в полном объеме, тромбоцитов неожиданно понадобилось больше.
— Заявка на данный препарат крови формируется заранее, потому что тромбомасса готовится в течение 72 часов. Учитывая это, лечащий врач должен оценить состояние пациента и спрогнозировать возможность того, что через трое суток ему может потребоваться переливание донорской тромбомассы, — ответили в Новосибирской областной больнице на запрос НГС. — Бывает и так, что тромбоцитарную массу для конкретного ребёнка заказали, но на тот момент, когда готовый компонент крови поступил в больницу, показаний к трансфузии у пациента нет. Это значит, кризисная ситуация, к счастью, не случилась. Но неожиданно (непрогнозируемо) ухудшилось состояние другого маленького пациента с такой же группой крови, у него возникли показания к восполнению уровня тромбоцитов. В этом случае готовая тромбомасса экстренно переливается ему. Именно так произошло в отделении детской онкологии в дни новогодних праздников.
Ранее мы публиковали колонку женщины-донора, которая рассказала, почему больше не хочет сдавать кровь. Из-за жалоб на качество обслуживания ее внесли в черный список.