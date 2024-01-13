«На кону жизнь детей»: мамы онкобольных детей пожаловались на перебои с кровью для переливания — их обвинили в нагнетании паники

— Он сказал: нам говорят, что тромбомассы нет. Сказал, что уже обратились в пожарную часть, чтобы из пожарной части люди ходили, сдавали [кровь], — вспомнила женщина.



Обе мамы сходятся во мнении: доктора из отделения к дефициту никакого отношения не имеют и сделали все, чтобы обеспечить компонентами крови их дочек. Но им все равно пришлось изрядно понервничать.



— На праздниках нам перелили с 5 января один раз. Тогда было 13 тромбоцитов, нам перелили, на следующий день они у нас повысились до 40 и потом опять начали падать: 20, 13, 8, — говорит Евгения Крохта. — Слава Богу, сегодня (9 января — Прим.ред.) нам один пакет тромбоцитов привезли, перелили. Девочке маленькой четырехлетней, у которой три тромбоцита, я не знаю, сколько перелили, может быть, два пакета, но сейчас не капают.