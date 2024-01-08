«Меняться никогда не поздно»: как токарь похудел на 92 килограмма и стал тренером

— На тот момент это для всех уже был вау-эффект, для меня это было, конечно, не вау, потому что я в 2015 году на диете худел на 50 килограммов. Но набрал потом обратно, из-за чего пришел к выводу, что только смена образа жизни может помочь удержать вес, временное что-то не работает, — объясняет он.

