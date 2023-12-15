Рябит в глазах? 6 малоизвестных признаков рака мозга — от него за 8 недель сгорел звезда сериала «Острые козырьки»

Трудности в общении

Например, проблемы с речью, забывание слов и потеря нити разговора. По данным Благотворительной организации по борьбе с опухолями головного мозга, этот симптом испытывает примерно каждый пятый человек с этой проблемой, хотя многое зависит от того, где находится опухоль.

Усталость

Опухоли головного мозга также могут вызывать сильную усталость даже после небольших дел и приводить к болям в мышцах и слишком долгому сну. Усталость может затруднить ясное мышление и спровоцировать тревогу или депрессию.

Это связано с тем, что рост опухоли и реакция организма на него включают разрушение опухолевых клеток и восстановление тканей, на что уходит много энергии. Поэтому ваше тело работает усерднее и вкладывает энергию, которая обычно требуется для выполнения рутинных задач, на борьбу с опухолью.