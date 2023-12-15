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Обзор

Рябит в глазах? 6 малоизвестных признаков рака мозга — от него за 8 недель сгорел звезда сериала «Острые козырьки»

Коварная болезнь долго проявляет себя неявно и до последнего остается незамеченной

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Эти симптомы должен знать каждый

Эти симптомы должен знать каждый

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Неделю назад умер актер из сериала «Острые козырьки» Бенджамин Зефанайя (играл Иеремию Иисуса). Причиной стала стремительно прогрессировавшая опухоль мозга — диагноз звезде поставили всего за восемь недель до смерти. Коварство этой болезни в том, что многие ее признаки остаются незамеченными до последнего. Редакция Городских порталов посмотрела, какие проблемы должны натолкнуть вас на обязательный визит к врачу.

Трудности в общении

Например, проблемы с речью, забывание слов и потеря нити разговора. По данным Благотворительной организации по борьбе с опухолями головного мозга, этот симптом испытывает примерно каждый пятый человек с этой проблемой, хотя многое зависит от того, где находится опухоль.

Усталость

Опухоли головного мозга также могут вызывать сильную усталость даже после небольших дел и приводить к болям в мышцах и слишком долгому сну. Усталость может затруднить ясное мышление и спровоцировать тревогу или депрессию.

Это связано с тем, что рост опухоли и реакция организма на него включают разрушение опухолевых клеток и восстановление тканей, на что уходит много энергии. Поэтому ваше тело работает усерднее и вкладывает энергию, которая обычно требуется для выполнения рутинных задач, на борьбу с опухолью.

Мы собрали все симптомы в одной картинке

Мы собрали все симптомы в одной картинке

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Изменения личности

В некоторых случаях изменения в мозге, вызванные болезнью или травмой, могут оказать существенное влияние на характер больного. По мере того как опухоль головного мозга набухает и растет, она оказывает давление на здоровые клетки мозга вокруг нее, что может повлиять на функцию мозга. Такое бывает, если опухоль расположена в лобной доле мозга. Общие изменения темперамента включают повышенную раздражительность, агрессивность, спутанность сознания и забывчивость, а также перепады настроения и отсутствие интереса и мотивации.

Если опухоль растет вблизи гипофиза, это может вызвать изменения уровня гормонов, в таком случае можно заметить влияние на эмоции и половое влечение.

Проблемы с памятью

Проблемы с запоминанием как долгосрочных, так и краткосрочных вещей могут быть вызваны опухолью головного мозга. Симптомы также могут быть вызваны лечением, если хирургу пришлось удалить клетки, отвечающие за память. По оценкам Благотворительной организации по борьбе с опухолями головного мозга, эти симптомы наблюдаются у половины больных.

Судороги

Это наиболее распространенный первый симптом, который приводит к диагностике заболевания у взрослых. Он наблюдается у двух из трех человек с диагнозом «опухоль головного мозга».

Учтите, когда большинство людей представляют судороги, им видится припадок, при котором человек теряет сознание, его конечности дергаются, а тело окоченеет. Но существует много типов судорог. Они могут проявляться как ощущение дежавю, странные вкусы и запахи, ощущение отстраненности и странные видения, например видение мигающих огней.

Проблемы со зрением

Наконец, опухоли головного мозга могут вызывать различные проблемы со зрением, такие как потеря зрения, сухость глаз, двоение в глазах и светочувствительность. Каждый третий человек с опухолью головного мозга сообщает о таком симптоме.

Опухоли мозга провоцируют ЭКО, стресс и диеты?

Врач-нейрохирург Антон Калиновский говорит, что злокачественные опухоли мозга встречаются достаточно нечасто на фоне поражения других органов. Чаще диагностируется рак легкого, желудка или молочной железы: злокачественные опухоли головного мозга не так широко распространены — около 15 вновь заболевших человек на 100 тысяч населения в год. Это 150 новых заболевших на 1 миллион человек.

Антон Калиновский — врач-нейрохирург, заведующий нейрохирургическим онкологическим отделением, кандидат медицинских наук. Имеет более 56 научных публикаций, соавтор одного патента на изобретение. Проходил стажировки и обучение в ведущих клиниках России и за рубежом (Республика Корея, Финляндия, Австрия, Германия, США, Турция и др.).

— Есть разные классификации — опухоли разделяются не только по структуре, но и по локализации?

— В первую очередь, если речь идет о прогнозе заболевания, нужно ориентироваться на гистологическую и иммуногистохимическую классификацию. Есть две большие группы опухолей головного мозга: первичные — появляются из тканей ЦНС, оболочек головного мозга и так далее, и вторичные — метастазы в головной мозг опухолей других органов при первично пораженном другом органе.

Метастатические опухоли всегда злокачественные, а первичные опухоли центральной нервной системы можно относительно разделить на две подгруппы: доброкачественные и злокачественные. Раз в три-четыре года ВОЗ пересматривает классификацию опухолей ЦНС, потому что появляются новые данные о признаках злокачественности, которые влияют на прогноз, лечение.

— Какие симптомы у этих опухолей?

— Симптоматика может быть разной, в зависимости от того, где появился очаг или очаги. Разные зоны головного мозга отвечают за разные функции — например, есть центры, которые отвечают за движение: если образования располагаются непосредственно в этих центрах или рядом с ними, оказывают на них давление, вызывают реакцию мозгового вещества в виде отека, то у пациентов появляются нарушения движения, слабость в руке или ноге, онемение.

Если образование расположено возле речевого центра, то пациент может забывать слова, испытывать затруднения в произношении слов. Если задействован зрительный центр, то возникают нарушения зрения; если страдают центры, отвечающие за память, развиваются нарушения памяти, поведенческих реакций. Поэтому симптомы могут быть самыми разными и во многом зависят от локализации опухоли.

Если опухоль сдавливает черепно-мозговые нервы, то нарушается их функция: может снижаться слух, зрение, обоняние, снижаться или, наоборот, усиливаться чувствительность на лице, языке.

Помимо этого, зачастую бывают симптомы, которые просто связаны с раздражением головного мозга: судорожные приступы с потерей сознания или без нее. Как правило, такие пациенты теряют сознание на улице, им вызывают скорую помощь, отвозят в стационар и после выполнения КТ или МРТ головного мозга выявляют патологический очаг, свидетельствующий об опухолевом поражении мозга. Есть еще другие симптомы — например, внутричерепная гипертензия. И эта симптоматика характерна как для первичных, так и для вторичных опухолей, как для доброкачественных, так и для злокачественных.

Естественно, все вышеперечисленные симптомы могут быть не только признаком опухолевого поражения головного мозга, но и множества других заболеваний. Поэтому важна настороженность врачей и вовремя назначенное обследование, которое может исключить столь серьезный диагноз или, наоборот, подтвердить его в наиболее короткие сроки после появления первых симптомов.

— Лучше, когда опухоль случайно выявляют при диагностике, еще до появления симптомов?

— Когда мы говорим о вторичных опухолях, то здесь и пациент, и его онколог должны быть настороже: если заметили неврологическую симптоматику, нужно исключить метастазы в головном мозге. Если мы говорим о первичных опухолях, то до появления симптоматики обнаружить их сложно. Как правило, если пациент случайно сделал исследование по другим причинам и обнаружил опухоль, то это называется диагностической находкой.

Это самый оптимальный вариант: симптомов нет, опухоль еще небольших размеров и мы можем определить, требуется ли сейчас какой-то метод лечения или можно выбрать выжидательную тактику, наблюдать за образованием. Если опухоль имеет доброкачественные характеристики и в перспективе будет расти медленно или вообще не будет расти, что тоже возможно, то у врачей есть время решить, какая тактика оптимальнее для конкретного пациента.

Если опухоль потенциально злокачественна (имеет признаки злокачественного характера), то раннее начало лечения приводит к более высокой степени радикальности удаления — это влияет на качество и продолжительность, отсутствие послеоперационных последствий.

Всегда проще оперировать маленькие бессимптомные опухоли, но, к сожалению, чаще происходит наоборот: мы видим пациентов, которые долго не обращали внимание на симптомы по разным причинам или же заболевание маскировалось под другие патологии. Со временем образование увеличивается, больные поступают с опухолями больших размеров, часто декомпенсированные, а значит, послеоперационные риски выше, побочные последствия, больше пораженный участок головного мозга.

— От злокачественных опухолей, в том числе от глиобластом, умирали многие известные люди. Например, опухоль была у Жанны Фриске. Также ее диагностировали у актрисы Анастасии Заворотнюк. На ваш взгляд, может ли на появление глиобластом влиять ЭКО, как это обсуждалось в СМИ?

— Беременность сама по себе является дополнительным стрессом, особенно в случаях, когда проводятся дополнительные медикаментозные подготовки к этому процессу. Однако данный вопрос требует отдельного изучения, прежде чем проводить прямую причинно-следственную связь между этими процедурами и развитием злокачественных опухолей.

А стрессы и диеты?

— Они, как и любые другие факторы внешнего и внутреннего воздействия на организм человека, могут в том числе вызывать и поломки в отдельных клетках организма, которые приводят к появлению опухолей. Чем больше таких клеток появляется, тем сложнее организму человека вовремя их обнаружить и уничтожить. Поэтому естественным является необходимость в уменьшении воздействия факторов, которые приводят к риску развития различных заболеваний, в том числе опухолей, для каждого человека.

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