«Муж опешил. Дочка — в слезы». История сильной сибирячки, которая справилась с агрессивным раком

Врач-онколог: «Этот случай должен быть примером»



— Этот случай должен стать примером, какой подход должен быть у онкологов и какая нацеленность должна быть у пациента. В этой ситуации наша пациентка показывает себя абсолютно компетентной и настороженной в плане своего здоровья. Опухоль год подготавливалась к операции, — рассказывает Вадим Захаров, главный онколог Новосибирской области и заместитель главврача по лечебной части Новосибирского онкоцентра.

Обычно, по его словам, пациенты очень ревностно относятся к тому, что им сначала предлагают химиотерапию. А такой подход сейчас — в большинстве случаев.

— Это делается в первую очередь для максимально радикального хирургического лечения. От этого напрямую зависит выживаемость пациента. Мы готовим опухоль. Добиваемся полного регресса и уже потом принимаем дальнейшие решения, — объясняет врач.

Наталья терпеливо выполняла все назначения врачей, и это очень серьезно повлияло на исход лечения.



— Играют свою роль, конечно, человеческий фактор и взаимоотношение больного и врача — его уверенность. Практические все наши пациенты боятся. И врач не должен обнадеживать напрасно в каких-то случаях, — говорит Вадим Захаров. — Иногда приходится повышать голос и проявлять строгость, чтобы пациенты не распылялись на мнение «советчиков», не замещали специальное лечение народными методами. Но нужно понимать, что больному тяжело. Ему тяжелее, чем всем остальным. Родственники часто жалуются: «Как тяжело нам. Мы в начале такого пути. Он шумит, кричит, ругается на нас. Нам тяжело терпеть». Так нельзя. Надо всем родственникам понимать, что каким бы сильным духом ни был пациент — он столкнулся с непреодолимой силой. И, конечно, поддержка родственников и врача ему нужна.