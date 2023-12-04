«Шараханья в разные стороны начались»: в Совфеде отреагировали на запрет делать аборты в частных клиниках

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с заявлением по поводу запрета абортов в России и региональных мер, которые для этого предпринимаются. Матвиенко сказала, что с тревогой наблюдает за дискуссией в обществе по вопросу абортов, которая подогревается провокационными заявлениями — некоторые предложения ей даже комментировать не хочется. Она признаёт, что проблема есть, только решить ее запретами и криминализацией аборта всё равно нельзя. Такой опыт, по ее словам, уже приводил к печальным последствиям. Председатель Совфеда заявила, что государство по этому пути не пойдет.
— Мы видим, что шараханья в разные стороны начались, наряду с тем, что в целом ряде регионов, я бы даже сказала, в большинстве регионов уже выработана система мер по недопущению абортов, по борьбе с абортами, по улучшению демографии, повышению деторождения, — сказала Валентина Матвиенко. — Я считаю, что мы обязательно добьемся того, что аборты будут делаться только в случае насилия какого-то над женщиной либо по медицинским показаниям. Мы к этому движемся, но, конечно же, эффективность этой работы надо повышать. Так вот, говоря о шараханьях, — в некоторых регионах уже принято решение, скажем, о запрете в частных клиниках. Ну послушайте, форма собственности не имеет значения: и частные, и государственные, и муниципальные медицинские образования — они все работают по единым медицинским стандартам, по единым медицинским требованиям, они все получают лицензию.
Матвиенко говорит, что если какие-то клиники допускают нарушения — например, не соблюдают так называемое «время тишины» (период в 7 дней между обращением женщины и непосредственно процедурой) — значит, их надо просто лишать лицензии.
— Но нельзя огульно лишить женщину права выбора, если уж она решится на такой шаг, если в том или ином районе, скажем, частная клиника может оказать более качественную медицинскую помощь, — считает председатель Совфеда. — Мне кажется, это поспешное решение, не надо горячиться, не надо торопиться. Надо Министерству здравоохранения, региональным органам здравоохранения усилить контроль — да, это сложно, да, это требует усилий, но надо этим заниматься. Легче всего взять и всё запретить. Невозможно запретить. Жизнь — она устроена по-другому. И не дай Бог, конечно, допустить такими запретами, чтобы эта тема ушла в подполье.
За последний месяц несколько регионов России приняли решение ограничить или запретить процедуру прерывания беременности в частных клиниках. Это не единственный способ борьбы с абортами на региональном уровне — в Мордовии этим летом был принят региональный закон, запрещающий пропаганду абортов и склонение к ним. В Архангельской, Новгородской, Магаданской, Калужской, Тульской областях, а также в Приморском и Камчатском краях запустили пилотный проект «Репродуктивное здоровье».
На федеральном уровне тоже продолжают придумывать новые идеи. Этим летом в Госдуме звучало предложение сократить максимальный срок прерывания беременности до 8 недель (сейчас он составляет 12 недель) и разрешить проводить их только с согласия отца ребенка. Есть и другой подход к снижению числа абортов — с финансовой мотивацией. Сюда можно отнести пособия, материнский капитал (недавно, кстати, звучала идея давать его только мамам моложе 30 лет) и другие меры поддержки.