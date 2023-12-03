Три раза в неделю — и ты в форме. Тренер показала универсальную тренировку, от которой можно похудеть к Новому году

Перед тренировкой необходимо хорошенько размяться. Несложные наклоны и вращения разных частей тела помогут подготовить тело к нагрузкам и, что самое важное, с помощью такой разминки можно будет избежать случайных травм.



— Суставная разминка нужна для прогрева связок и суставов. С ее помощью мы готовим к тренировочному процессу наше тело и оберегаем его от ненужной боли, травм, растяжений и прочего, — говорит Саша.



Разминка начинается с верхней части тела и постепенно опускается вниз. Сначала нужно выполнить наклоны головы и шеи вправо и влево, затем — круговые движения плечами. Также следует размять локтевые и кистевые суставы, после чего можно переходить к вращению тазом, бедрами, коленями и голеностопом.