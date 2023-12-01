«Чувствовала себя тряпичной куклой»: молодую мать муж заразил ВИЧ — она едва не умерла от перелома, но нашла в себе силы жить

Повреждения обернулись осложнениями: на место перелома в позвоночнике попала туберкулезная палочка, начал развиваться туберкулез костей, позвонки разрушились. В больнице Наталью первым делом спросили, принимает ли она терапию.



— Я сказала, что нет. Врач сказал: «Очень плохо. Потому что у тебя иммунитет на нуле — до такой степени ослаблен, что тебе опасно даже делать операцию», — рассказала сибирячка. — Он говорит: «Я тебя возьму. Пусть мать сейчас едет за таблетками, мы постараемся поднять твой иммунитет, чтобы ты хотя бы наркоз перенесла, чтобы ты набрала в весе. Когда ты более-менее окрепнешь, я сделаю операцию. Но результат будет зависеть 50 на 50: с моей стороны 50%, что ты встанешь, другие 50% зависят от тебя, как ты захочешь».



На восстановление перед операцией понадобилось 3 месяца. Сомнений в том, что встанет, у женщины уже не было, но нужно было принимать терапию и набирать в весе. Кость для позвонка взяли из бедра. После операции еще 3 месяца нельзя было двигаться, чтобы имплант оброс тканями и зафиксировался. Затем Наталью стали потихоньку поднимать. В первый раз она попробовала простоять минуту — она показалась ей вечностью, и женщина потеряла сознание: вспоминает, что не могла сфокусироваться, не понимала, где пол, а где потолок. На следующий день она попробовала стоять три минуты, затем пять. Потом больше и на костылях, стала ориентироваться в пространстве, понемногу шагать.

